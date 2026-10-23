Брест — Ницца: составы и текстовая трансляция

·1·Спорт
Брест — Ницца: составы и текстовая трансляция

Лига 1: БрестНицца. Начало матча: 23 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брест»: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Ю. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорк Л.

Запасные «Брест»: 18. Бурго Ж., 6. Дьямбу М., 11. Эджума Н., 21. Канте И. Я., 32. Лейн М. Л. К., 39. Н&#кс27;Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 20. Зогбе Л.

Главный тренер «Брест»: Лашуэр Ж.

Стартовый состав «Ницца»: 23. Диуф И., 36. Сейду А., 55. Ндайишимие Ю., 5. Абдельмонем М., 92. Клосс Ж., 6. Будауи Х., 28. Витсель А. (капитан), 27. Нкунку Н., 7. Хейн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Запасные «Ницца»: 77. Бульенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 35. Мандза Тсьенди К., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М.

Главный тренер «Ницца»: Панталони О.

БрестНиццаЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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