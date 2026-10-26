ПСЖ — Лион: составы и текстовая трансляция

Лига 1: ПСЖ — Лион. Начало матча: 27 октября, 00:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 33. Заир-Эмери В., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 9. Торрес Ф., 11. Аклиуш М.

Запасные «ПСЖ»: 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 24. Маюлу С., 47. Нжанту К.

Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 19. Ниакате М., 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 23. Мортон Т., 8. Толиссо К. (капитан), 7. Нуама Э., 18. Мера К., 24. Дюранвиль Ж.

Запасные «Лион»: 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., 44. Хамдани А., 45. Имбер Р., 85. Камара Н., 21. Клюйверт Р., 22. Мата К., 99. Нартей Н.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.