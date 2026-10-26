ПСЖ — Лион: составы и текстовая трансляция

52
Мусса Ниакате («Лион») может продолжить игру.
51✚
Мусса Ниакате (Лион) получил травму и лежит на газоне, судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
51🟨
Магнес Аклиуш (ПСЖ) получил предупреждение за фол. Жерому Бризару было легко принять это решение.
48
ПСЖ сейчас контролирует мяч за счет точных передач.
46
Корентен Толиссо (Лион) отобрал мяч у соперника, но судья зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением! ПСЖ получил право на штрафной удар.
45+1⏱
Жером Бризар дает свисток, первый тайм окончен.
45
ПСЖ разыграл угловой вместо подачи в штрафную.
44
Ашраф Хакими (ПСЖ) прострелил в штрафную, но защита соперника выбила мяч. ПСЖ подаст угловой.
43
Отличный блок от защитника, поэтому угловой в исполнении ПСЖ не принес результата.
43
Дезире Дуэ (ПСЖ) опасно прострелил в штрафную, но защита соперника прервала передачу и выбила мяч. Судья назначил угловой в пользу ПСЖ.
43
Доминик Грейф совершил великолепный сейв, отразив удар Магнеса Аклиуша (ПСЖ). Игрок ПСЖ нашел свободное пространство в штрафной и нанес мощный и точный удар в нижний правый угол.
36
Корентен Толиссо (Лион) отобрал мяч у соперника, но нарушил правила, и судья дал свисток. ПСЖ получил шанс. Они будут исполнять штрафной удар.
36
ПСЖ исполнил угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить.
35
Ашраф Хакими (ПСЖ) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч. ПСЖ хорошо разыграл и заработал угловой.
34
Тайлер Мортон (Лион) нарушил правила, придержав соперника. Жером Бризар назначил стандарт. ПСЖ получил право на штрафной удар.
34
Опасно! Дезире Дуэ (ПСЖ) получил мяч в штрафной и пробил по воротам, но мяч прошел значительно правее штанги. Мяч покинул поле, и вратарь Лиона введет его в игру.
33
Закари Атекаме (Лион) пробил из-за пределов штрафной в правый угол, но удар оказался слабым, и Матвей Сафонов легко его отразил.
33
Лион разыграл угловой коротким пасом.
32
Эрнест Нуама (Лион) выполнил угловой, но защита соперника была начеку и выбила мяч. У «Лиона» будет еще одна возможность с углового.
31
Жюльен Дюранвиль (Лион) получил мяч в штрафной без опеки и пробил в нижний правый угол, но Матвей Сафонов совершил великолепный сейв. Мяч ушел на угловой. Лион исполнит корнер.
31🟨
Желтая карточка. Витинья (ПСЖ) предупрежден за грубую игру против соперника.
31
Дезире Дуэ (ПСЖ) разыграл угловой накоротке.
30
Фабиан Руис (ПСЖ) выполнил передачу из центра поля, но мяч был перехвачен. ПСЖ исполнит угловой.
30
Ашраф Хакими (ПСЖ) выполнил навес в штрафную площадь в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.
29
Много игроков в штрафной ждут подачи с углового, но Дезире Дуэ (ПСЖ) разыграл мяч накоротке.
29
Один из защитников в последний момент среагировал и блестяще заблокировал передачу Дезире Дуэ (ПСЖ). ПСЖ заработал угловой. Соперникам грозит новая опасность.
28
Илья Забарный (ПСЖ) слабо пробил головой после углового с близкого расстояния, и мяч был легко отбит.
28
Дезире Дуэ (ПСЖ) выполняет подачу с углового в штрафную площадь.
26
Абнер Винисиус («Лион») попал в офсайд, судья дал свисток и остановил игру.
22
Ферран Торрес (ПСЖ) ворвался в штрафную, чтобы принять мяч, и пробил низом в правый угол. Доминик Грейф был начеку и совершил отличный сейв.
21
Ферран Торрес (ПСЖ) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул поле, от ворот Лиона.
21
Магнес Аклиуш (ПСЖ) выполнил навес в штрафную, но Доминик Грейф первым успел к мячу и забрал его.
18
Тайлер Мортон (Лион) навесил со штрафного в штрафную площадь, но защитник прервал передачу и отвел угрозу.
18
Виллиан Пачо (ПСЖ) пошел в подкат, но задел ногу соперника. Судья зафиксировал фол. Штрафной удар в пользу Лиона.
17
Магнес Аклиуш (ПСЖ) вступил в жесткую борьбу, и Жером Бризар зафиксировал фол. Лион получил право на штрафной удар у боковой линии.
16
ПСЖ, похоже, находит свою игру и взял мяч под контроль. Отличные действия атакующих игроков позволяют защитникам начинать атаки.
12
Магнес Аклиуш (ПСЖ) нарушил правила в борьбе за мяч. Назначен штрафной в пользу «Лиона», но позиция не подходит для прямого удара по воротам.
9
Опасный момент! Фабиан Руис (ПСЖ) получил пас от Ашрафа Хакими и был близок к голу, но его удар из штрафной прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Лиона введет его в игру.
9
Дезире Дуэ (ПСЖ) недоволен собой: он вышел на удобную позицию, но не смог сделать точную передачу.
4
Дезире Дуэ (ПСЖ) ворвался в штрафную и пробил низом в правый угол, но вратарь совершил отличный сейв.
3
Игроки ПСЖ контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
1⏱
Игра только что началась.
00:30
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. ПСЖ введет мяч в игру.
00:30
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — Жером Бризар.
00:30
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00:30
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