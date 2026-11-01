Лион — Анже: составы и текстовая трансляция

·20·Спорт
Лион — Анже: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лион — Анже. Начало матча: 1 ноября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лион»: 1. Грейф Д., 16. Абнер, 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 2. Бидструп М., 24. Дюранвиль Ж., 11. Накамура К., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 6. Тессманн Т., 8. Толиссо К. (капитан).

Запасные «Лион»: 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., . Гомес Родригес А., 21. Клюйверт Р., 22. Мата К., 18. Мера К., 99. Нартей Н., . Самби Мбунгу К., 3. Тальяфико Н.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Стартовый состав «Анже»: 1. Лопеш А., 2. Аркус К., 93. Белькебла Х. (капитан), 14. Бельхдим Я., 4. Камара О., 17. Калулу Ж., 21. Лефор Ж., 9. Петер П., 27. Раолисоа Л., 10. Сбаи А., 8. ван ден Бомен Б.

Запасные «Анже»: 18. Аллевина Ж., 26. Бермон А., 24. Бюмла Э., 31. Джибирин Х., 34. Жернигон М., 20. Луэр М., 6. Мутон Л., 7. Симбаколи У., 16. Зинга М.

Главный тренер «Анже»: Жилли С.

ЛионАнжеЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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