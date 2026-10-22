Ференцварош — Торренсе: составы и текстовая трансляция

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Ференцварош — Торренсе: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ФеренцварошТорренсе. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ференцварош»: 63. Радноти Д., 15. Арзани Д., 7. Бирманчевич В., 11. Деле, 4. Гомес М., 72. Мадарас А., 6. Надь А., 54. Надь О., 47. О&#кс27;Дауда К., 16. Захариассен К. (капитан), 5. Зохоре Н.

Запасные «Ференцварош»: 18. Баги А., 20. Каду, 17. Корбу М., 90. Дибус Д., 75. Джозеф Л., 10. Леви Й., 76. Лиштес К., 80. Майга Х., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 88. Ромменс П., 1. Варга А.

Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.

Стартовый состав «Торренсе»: 1. Лукас Паэс, 8. Альфаро А., 17. Драмме М., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Посо М., 23. Васкес Х. (капитан), 4. Волней, 19. Зоаби К.

Запасные «Торренсе»: 27. Абубакари М., 31. Адриэл, 14. Агирре Х., 44. Бьерре С., 22. Давид Бруну, 3. Де Мария Х. И., 21. Джатта Н., 7. Жан Д., 87. Моргаду Д., 29. Кинтеро Л., 26. Симоэш А., 2. Стопира.

Главный тренер «Торренсе»: Тральяу Л.

Прямая трансляция1-1 LIVE
49
Ференцварош заработал угловой. Их соперникам грозит очередная опасная атака.
49
Велько Бирманчевич (Ференцварош) выполнил подачу с фланга в штрафную, но его пас заблокировали.
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнётся.
45+1
Жером Бризар дал свисток, возвестивший об окончании первого тайма.
43
Торренсе заработал угловой. Они стягивают в штрафную площадь большие силы.
41
Длинный пас в центр штрафной принял Каллум О'Дауда (Ференцварош), но его удар головой прошел чуть рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом Торренсе от ворот.
39
Ференцварош контролирует мяч за счет коротких передач, но одна ошибка приводит к потере.
36
Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указывает на угловой флажок. Торренсе выполнит угловой удар.
36
Отличная передача Хави Васкеса (Торренс) в штрафную площадь была заблокирована защитниками соперника.
33
Велько Бирманчевич (Ференцварош) пытается подать с углового на голову кого-то из партнеров по команде.
33
Один из игроков Торренсе сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр показал продолжать игру!
32
Велько Бирманчевич (Ференцварош) готовится подать угловой.
31
Даниэль Арзани (Ференцварош) сделал передачу в штрафную площадь, но защитник соперника вынес мяч.
30
4:3 — общая статистика ударов по воротам.
27
Ференцварош зарабатывает угловой.
231-1
Гол! Мануэль Позо (Торренсе) оказался первым на ничьем мяче в штрафной и точно пробил в нижний правый угол, переиграв вратаря. Он сравнял счет — 1:1.
201-0
Гол! Деле (Ференцварош) наносит великолепный удар из-за пределов штрафной. Не теряя времени, он пробил мимо вратаря и отправил мяч в левый нижний угол ворот.
19🟨
Жонатан Мутомбо (Торренсе) получил желтую карточку за фол, совершенный моментом ранее.
17🟨
Алехандро Альфаро (Торренсе) получил желтую карточку от судьи за фол, совершенный мгновением ранее.
17
Деле (Ференцварош) пробил из-за пределов штрафной, но запустил мяч выше ворот. Мяч ушел за пределы поля, и Торренсе выполнит удар от ворот.
14
Жонатан Мутомбо (Торренсе) грубо и с большим опозданием нарушил правила на сопернике.
12
Длинные пасы, короткие пасы и стеночки. Ференцварош демонстрирует командную игру, контролируя мяч и точно раздавая передачи. Соперникам пока очень тяжело отобрать мяч.
9🟨
Кристоффер Захариассен (Ференцварош) получил желтую карточку за фол. Жером Бризар принял это решение без колебаний.
7
Мяч был доставлен в штрафную на Мусу Драмме (Торренсе), у которого появился шанс поразить ворота. Он попытался пробить в левый нижний угол, но Даниэль Радноти совершил потрясающий сейв и спас команду.
5
Количество зрителей, посетивших сегодняшнюю игру, составило 15 973 человека.
4
Деле (Ференцварош) прихватил соперника за футболку и избежал наказания лишь благодаря щедрости арбитра.
1
Первый тайм только начался.
21:45
Матч начинает «Ференцварош».
21:45
Сегодняшний матч обслужит Жером Бризар.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
21:45
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Желаем всем приятного просмотра.
ФеренцварошТорренсеЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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