Ференцварош — Торренсе: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Ференцварош — Торренсе. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ференцварош»: 63. Радноти Д., 15. Арзани Д., 7. Бирманчевич В., 11. Деле, 4. Гомес М., 72. Мадарас А., 6. Надь А., 54. Надь О., 47. О&#кс27;Дауда К., 16. Захариассен К. (капитан), 5. Зохоре Н.

Запасные «Ференцварош»: 18. Баги А., 20. Каду, 17. Корбу М., 90. Дибус Д., 75. Джозеф Л., 10. Леви Й., 76. Лиштес К., 80. Майга Х., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 88. Ромменс П., 1. Варга А.

Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.

Стартовый состав «Торренсе»: 1. Лукас Паэс, 8. Альфаро А., 17. Драмме М., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Посо М., 23. Васкес Х. (капитан), 4. Волней, 19. Зоаби К.

Запасные «Торренсе»: 27. Абубакари М., 31. Адриэл, 14. Агирре Х., 44. Бьерре С., 22. Давид Бруну, 3. Де Мария Х. И., 21. Джатта Н., 7. Жан Д., 87. Моргаду Д., 29. Кинтеро Л., 26. Симоэш А., 2. Стопира.

Главный тренер «Торренсе»: Тральяу Л.