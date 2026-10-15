Ференцварош — Пльзень: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Ференцварош — Пльзень. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Ференцварош»: 63. Радноти Д., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 11. Деле, 4. Гомес М., 76. Лиштес К., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К. (капитан).
Запасные «Ференцварош»: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 90. Дибус Д., 71. Лакатош К., 10. Леви Й., 72. Мадарас А., 80. Майга Х., 54. Надь О., 47. О&#кс27;Дауда К., 33. Ори Л., 88. Ромменс П., 5. Зохоре Н.
Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.
Стартовый состав «Пльзень»: 1. Тапай Д., 14. Доски М., 40. Две С., 29. Габриэл А., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 99. Мемич А., 20. Панос Я., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А.
Запасные «Пльзень»: 30. Байер В., 6. Черв Л., 23. Фаал Б., 18. Ладра Т., 7. Лавал С., 2. Палищак Т., 19. Суаре К., 10. Туре М., 3. Вавро Д., 9. Висински Д., 11. Выдра М., 44. Вигеле Ф.
Главный тренер «Пльзень»: Ковач Р.
Комментарии 0
…