Ференцварош — Пльзень: составы и текстовая трансляция

·27·Спорт
Ференцварош — Пльзень: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ФеренцварошПльзень. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ференцварош»: 63. Радноти Д., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 11. Деле, 4. Гомес М., 76. Лиштес К., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К. (капитан).

Запасные «Ференцварош»: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 90. Дибус Д., 71. Лакатош К., 10. Леви Й., 72. Мадарас А., 80. Майга Х., 54. Надь О., 47. О&#кс27;Дауда К., 33. Ори Л., 88. Ромменс П., 5. Зохоре Н.

Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.

Стартовый состав «Пльзень»: 1. Тапай Д., 14. Доски М., 40. Две С., 29. Габриэл А., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 99. Мемич А., 20. Панос Я., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А.

Запасные «Пльзень»: 30. Байер В., 6. Черв Л., 23. Фаал Б., 18. Ладра Т., 7. Лавал С., 2. Палищак Т., 19. Суаре К., 10. Туре М., 3. Вавро Д., 9. Висински Д., 11. Выдра М., 44. Вигеле Ф.

Главный тренер «Пльзень»: Ковач Р.

Прямая трансляция LIVE
29
Велько Бирманчевич (Ференцварош) упустил золотой момент. Он пробил с очень близкого расстояния в верхнюю часть сетки, но Доминик Тапай сыграл бдительно и совершил потрясающий сейв!
27
Адам Надь (Ференцварош) пробил издали с большой силой, но мяч пролетел чуть выше перекладины ворот.
24
Каду (Ференцварош) подал угловой и направил мяч в скопление игроков в штрафной, но один из защитников разрядил обстановку и вынес мяч.
23
Деле (Ференцварош) остался один в штрафной и пробил, но его удар великолепно заблокировал один из защитников. Лайнсмен указал на угловой, Ференцварош его подаст.
20
Амар Мемич (Пльзень) принял отличный низовой пас и пробил из-за пределов штрафной, но удар получился слабым, и мяч улетел на трибуну. Упущенная возможность!
19
Велько Бирманчевич (Ференцварош) попался в офсайд, боковой судья поднял флажок.
18
Какой ужасный удар! Амар Мемич (Плзень) снова пробил по воротам — на этот раз с гораздо более дальнего расстояния, но даже с завязанными глазами удар не получился бы хуже. Мяч улетел далеко правее ворот, за пределы поля.
18
Патрик Грошовский (Пльзень) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
16
Велько Бирманчевич (Ференцварош) принял великолепную передачу, имел пространство и время в штрафной площади, но его удар низом по центру ворот без труда парировал Доминик Тапай.
16
Ференцварош разыграл угловой коротким пасом.
15
Быстрый розыгрыш углового в исполнении Ференцвароша.
12
Адам Габриэл (Пльзень) пытался пробить головой из пределов штрафной, но его удар получился неточным, и мяч отлетел к его партнеру по команде.
12
Пльзень подает угловой.
12
Удар Амара Мемича (Пльзень) из-за пределов штрафной получился немного неточным. Великолепный сейв Даниэля Радноти помешал мячу влетать в сетку ворот.
11
Какой великолепный шанс упущен! Точный навес в штрафную нашел Кристиана Листеса («Ференцварош»), но его удар головой прошел рядом с левой штангой.
7🟨
Аттила Осват (Ференцварош) нарушил правила против соперника и получил от судьи желтую карточку, но он явно недоволен этим решением.
6
Кристоф Кабонго (Пльзень) пробил слёту из пределов штрафной, но защитник героически заблокировал удар.
2
Подачу с углового в исполнении «Ференцвароша» уверенно прервал хорошо подготовившийся Доминик Тапай («Пльзень»).
1
Матч только что начался.
00:04
Матч начинает Ференцварош.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Дамиан Сильвестжак.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
Матч: Ференцварош - Пльзень. Счет: -. Комментарий: Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о происходящем на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
ФеренцварошПльзеньЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...15 августа 05:33Моуринью откровенно рассказал, чего не хватает «Реалу»...Моуринью откровенно рассказал, чего не хватает «Реалу»...9 августа 10:05Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?28 августа 18:36«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге Европы«Милан» и «Байер» разгромили соперников: завершился очередной тур в Лиге ЕвропыСегодня 00:07«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛК«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛКВчера 23:59156 матчей, 154 гола: Гарри Кейн подписывает новый контракт с «Баварией»156 матчей, 154 гола: Гарри Кейн подписывает новый контракт с «Баварией»Вчера 23:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия