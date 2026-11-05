Милан — Ференцварош: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Милан — Ференцварош: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Милан — Ференцварош. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Милан»: 96. Торриани Л., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 12. Рабьо А. (капитан), 9. Рамуш Г., 42. Терраччано Ф.

Запасные «Милан»: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 28. Комотто К., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 35. Владимиров В.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

Стартовый состав «Ференцварош»: 90. Дибус Д. (капитан), 22. Беро М., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 4. Гомес М., 75. Джозеф Л., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К.

Запасные «Ференцварош»: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 11. Деле, 8. Кейта Н., 10. Леви Й., 72. Мадарас А., 80. Майга Х., 54. Надь О., 88. Ромменс П., 1. Варга А., 68. Варга Зетень И., 5. Зохоре Н.

Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.

Прямая трансляция LIVE
45+1
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм завершен, игроки направляются в раздевалки.
43
Каду (Ференцварош) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо к Лоренцо Торриани, и вратарь забрал его.
43
Матус Беро (Ференцварош) сыграл рукой и нарушил правила.
43
Ленни Жозеф (Ференцварош) принял низовой мяч за пределами штрафной и мощно пробил по центру ворот. Лоренцо Торриани среагировал и отбил мяч. Поистине великолепный сейв.
41
Гонсалу Рамуш (Милан) попытался застать вратаря врасплох неожиданным ударом, но мячу не хватило точности, и он прошел рядом с левой штангой.
40
Каду (Ференцварош) исполняет угловой.
40
Ленни Жозеф (Ференцварош) обыграл защитников и вышел на ударную позицию в штрафной, но его удар в нижний правый угол отразил Лоренцо Торриани. Судья назначил угловой в пользу Ференцвароша.
39
Альфаджо Сиссе (Милан) подобрал отскочивший мяч за пределами штрафной, но его мощный удар прошел выше перекладины.
37
Мариус Корбу (Ференцварош) пытался найти свободного партнера в штрафной, но Лоренцо Торриани вышел из ворот и выбил мяч.
36
Каду (Ференцварош) исполнил штрафной удар, но первый же защитник отбил мяч.
34
Велько Бирманчевич («Ференцварош») исполнил угловой, но мяч был выбит из штрафной.
33
Ленни Жозеф (Ференцварош) принял мяч после штрафного и сразу же пробил с близкого расстояния — рядом с правой штангой!
32🟨
Альфаджо Сиссе (Милан) получил предупреждение за фол. Урсу Шнайдеру было легко принять это решение.
32
Велько Бирманчевич (Ференцварош) выполнил отличный навес в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
29
Давиде Бартезаги (АС Милан) нарушил правила в борьбе с соперником, зафиксирован фол.
27
Лоренцо Торриани пришлось проявить мастерство, чтобы отразить удар Ленни Жозефа (Ференцварош). Получив передачу, он нашел свободное пространство и пробил в нижний правый угол, но не смог переиграть вратаря.
26
Теперь взглянем на статистику, в частности, на общее количество ударов по воротам — 0:4.
22
Урс Шнайдер заметил нарушение правил со стороны Альфаджо Сиссе (Милан) и без колебаний дал свисток.
19
Велько Бирманчевич (Ференцварош) навесил в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
18
Судья Урс Шнайдер заметил фол со стороны Санхуна Диавары («Милан») и без колебаний дал свисток.
17
Кристоффер Закариассен (Ференцварош) нанес опасный удар в левый нижний угол. Но вратарь отразил его. Какой сейв!
13
Мяч удачно отскочил к Велько Бирманчевичу (Ференцварош) в штрафной, но он пробил неточно, и мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул поле, от ворот Милана.
11
Велько Бирманчевич (Ференцварош) пытается навесить с углового на голову партнера по команде.
7
Кристоффер Закариассен (Ференцварош) выполнил подачу в штрафную, но мяч никого не нашел, и защитники соперника отвели угрозу.
6
Милан пытается контролировать игру, удерживая мяч у себя.
4
Ленни Жозеф (Ференцварош) принял мяч и мощно пробил из штрафной, но вратарь на месте!
3
Ленни Жозеф (Ференцварош) нарушил правила, и Урс Шнайдер остановил игру свистком.
1
Матч начался. Первый тайм стартовал.
22:51
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Ференцварош введет мяч в игру.
22:51
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:51
Сегодняшний матч обслужит Урс Шнайдер.
22:51
Стали известны стартовые составы на этот матч.
22:51
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
МиланФеренцварошЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ференцварош — Торренсе: составы и текстовая трансляцияФеренцварош — Торренсе: составы и текстовая трансляция22 октября 20:40Ференцварош — Пльзень: составы и текстовая трансляцияФеренцварош — Пльзень: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Ужасный вечер в Лиге Европы: крупные победы «Борнмута» и «Реал Сосьедада»Ужасный вечер в Лиге Европы: крупные победы «Борнмута» и «Реал Сосьедада»23 октября 08:03Борнмут — Милан: составы и текстовая трансляцияБорнмут — Милан: составы и текстовая трансляция22 октября 22:53Зальцбург — Милан: составы и текстовая трансляцияЗальцбург — Милан: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...15 августа 05:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»