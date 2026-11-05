Милан — Ференцварош: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Милан — Ференцварош. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Милан»: 96. Торриани Л., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 12. Рабьо А. (капитан), 9. Рамуш Г., 42. Терраччано Ф.
Запасные «Милан»: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 28. Комотто К., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 35. Владимиров В.
Главный тренер «Милан»: Аморим Р.
Стартовый состав «Ференцварош»: 90. Дибус Д. (капитан), 22. Беро М., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 4. Гомес М., 75. Джозеф Л., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К.
Запасные «Ференцварош»: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 11. Деле, 8. Кейта Н., 10. Леви Й., 72. Мадарас А., 80. Майга Х., 54. Надь О., 88. Ромменс П., 1. Варга А., 68. Варга Зетень И., 5. Зохоре Н.
Главный тренер «Ференцварош»: Борбей Б.
Комментарии 0
…