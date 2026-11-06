Рубен Аморим сделал жесткое заявление после сокрушительного поражения «Милана»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим резко высказался после неожиданного и болезненного поражения (0:2) от венгерского «Ференцвароша» в 4-м туре Лиги Европы. После неудачи на домашнем поле португальский специалист в интервью изданию Футбалл Италиа открыто признал, что не собирается оправдывать команду.

Аморим подчеркнул, что в своем нынешнем состоянии команда физически и психологически не готова вести борьбу одновременно как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.

«Обычно я защищал свою команду, но не в этот раз»: признание Аморима

Главный тренер «Милана» объяснил причины поражения следующим образом:

Конкуренция на два фронта: «Мы пока совершенно не готовы соревноваться одновременно в двух турнирах. Нам необходимо серьезно работать над изменением нашего подхода к игре и общего отношения»;

Правда без оправданий: «Для сегодняшнего позорного результата не может быть никаких оправданий. Обычно я находил что-то, чтобы защитить своих подопечных на публике, но в этот раз я этого делать не буду. Мы должны быть скромнее и осознать, что на самом деле произошло на поле»;

Нехватка смелости: «Мы не были готовы к игре, нам не хватило настоящего рвения и смелости. Даже если бы мы не смогли победить, мы должны были отдать все силы, чтобы исправить ситуацию. Но сегодня на поле такого энтузиазма не было видно».

Кризис в Лиге Европы: падение на 26-е место

Положение миланцев под руководством Рубена Аморима в еврокубках становится катастрофическим: