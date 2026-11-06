Рубен Аморим сделал жесткое заявление после сокрушительного поражения «Милана»
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- Главный тренер «Милана»
- Рубен Аморим резко критиковал игру команды после поражения (0:2) от «Ференцвароша» в 4-м туре Лиги Европы.
- Португальский специалист подчеркнул, что футболисты не готовы физически и психологически бороться на двух фронтах, а на поле им не хватило рвения.
- Из-за серии поражений «Милан» опустился на 26-е место в турнирной таблице и оказался под угрозой вылета из плей-офф.
Главный тренер «Милана» Рубен Аморим резко высказался после неожиданного и болезненного поражения (0:2) от венгерского «Ференцвароша» в 4-м туре Лиги Европы. После неудачи на домашнем поле португальский специалист в интервью изданию Футбалл Италиа открыто признал, что не собирается оправдывать команду.
Аморим подчеркнул, что в своем нынешнем состоянии команда физически и психологически не готова вести борьбу одновременно как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.
«Обычно я защищал свою команду, но не в этот раз»: признание Аморима
Главный тренер «Милана» объяснил причины поражения следующим образом:
Конкуренция на два фронта: «Мы пока совершенно не готовы соревноваться одновременно в двух турнирах. Нам необходимо серьезно работать над изменением нашего подхода к игре и общего отношения»;
Правда без оправданий: «Для сегодняшнего позорного результата не может быть никаких оправданий. Обычно я находил что-то, чтобы защитить своих подопечных на публике, но в этот раз я этого делать не буду. Мы должны быть скромнее и осознать, что на самом деле произошло на поле»;
Нехватка смелости: «Мы не были готовы к игре, нам не хватило настоящего рвения и смелости. Даже если бы мы не смогли победить, мы должны были отдать все силы, чтобы исправить ситуацию. Но сегодня на поле такого энтузиазма не было видно».
Кризис в Лиге Европы: падение на 26-е место
Положение миланцев под руководством Рубена Аморима в еврокубках становится катастрофическим:
Серия поражений: В 4 проведенных матчах обновленного общего этапа Лиги Европы «Милан» потерпел поражение в 3 играх;
Опасная зона: По итогам 4 туров «россонери» опустились в нижнюю часть общей турнирной таблицы — на 26-е место. Команда, чья путевка в плей-офф оказалась под угрозой, в следующих турах обязана выходить на поле только ради победы.
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