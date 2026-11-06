Шок на «Сан-Сиро»: «Милан» уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы

В 4-м туре Лиги Европы был зафиксирован неожиданный результат, поразивший любителей мирового футбола. Итальянский гранд «Милан» на своем поле — на великолепном стадионе «Сан-Сиро» — принимал венгерский «Ференцварош» и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:2.

Два точных удара героя встречи Джозефа Ленни во втором тайме принесли венграм историческую выездную победу и поставили хозяев перед серьезными проблемами в турнире.

Удары во втором тайме: безупречный дубль Джозефа Ленни

Хотя в первом тайме матча ворота оставались в неприкосновенности, после перерыва развитие событий на поле приняло резкий оборот:

Открытие счета: на 52-й минуте нападающий «Ференцвароша» Джозеф Ленни воспользовался брешью в обороне миланцев и открыл счет (0:1);

Дубль и закрепление победы: к 66-й минуте Ленни еще раз поразил ворота «Милана», записав на свой счет дубль (0:2);

Красная карточка и стойкая оборона: на 77-й минуте венгры остались в меньшинстве — их игрок был удален. Однако «россонери» за оставшееся время так и не смогли взломать плотную оборону соперника.

Положение в турнирной таблице: «Ференцварош» на вершине, «Милан» внизу

После этой игры в общей таблице Лиги Европы для двух клубов сложилась кардинально разная картина:

Сенсация «Ференцвароша»: чемпион Венгрии набрал максимальные 12 очков в 4 играх и поднялся на 2-е место в турнирной таблице;

Тревожное падение «Милана»: итальянская команда, набрав всего 3 очка в 4 матчах, опустилась на 25-е место, поставив под серьезную угрозу свои шансы на выход в плей-офф.

Протокол матча: Лига Европы УЕФА, 4-й тур

«Милан» (Италия) – «Ференцварош» (Венгрия) 0:2 (0:0)