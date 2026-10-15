Торренсе — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Торренсе — Сандерленд. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Торренсе»: 1. Лукас Паэс, 27. Абубакари М., 8. Альфаро А., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Посо М., 23. Васкес Х., 4. Волней, 19. Зоаби К.

Запасные «Торренсе»: 31. Адриэл, 3. Альседо Х., 44. Бьерре С., 17. Драмме М., 53. Геррейру Р., 7. Жан Д., 29. Кинтеро Л., 22. Рей Р., 86. Рихо Г., 75. Силва М., 2. Стопира.

Главный тренер «Торренсе»: Тральяу Л.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 29. Ахока Ж., 15. Альдерете О., 10. Ангуло Н., 39. Фофана М., 32. Хьюм Т., 6. Метали Д., 13. О&#кс27;Нин Л., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 57. Тутеров Т.

Запасные «Сандерленд»: 9. Бробби Б., 4. Дансо К., 19. Диарра И., 3. Джонс Дж., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 21. Мур С., 20. Мукиеле Н., . Проктор Т., . Сэмюэл-Огунсуйи Т., . Уиттакер Дж., 34. Джака Г.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.