Громкий прогноз в мировых шахматах: Накамура не сомневается в победе Синдарова

·89·Спорт
Громкий прогноз в мировых шахматах: Накамура не сомневается в победе Синдарова

Мировой шахматный мир находится на пороге очередного исторического противостояния. В матче за мировую корону сойдутся действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу и сенсационный победитель турнира претендентов, узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Перед этим важным противостоянием известный американский гроссмейстер и аналитик Хикару Накамура представил свой анализ изданию Рук Ревиев. По его мнению, в предстоящем матче наш соотечественник имеет явное преимущество, и его успех может повторить одно из самых ярких чемпионских выступлений в истории шахмат.

«Трудно представить, что Синдаров не выиграет»: сравнение с дуэлью Карлсен — Ананд

Накамура сравнил наиболее вероятный сценарий игры с восхождением Магнуса Карлсена на шахматный трон:

  • Уверенное преимущество: «Если смотреть на ситуацию объективно, мне трудно представить, что Синдаров не сможет победить. Конечно, как зритель я бы хотел увидеть равную, напряженную борьбу, но, исходя из реальной ситуации, самый близкий к реальности сценарий — это очень уверенная победа Синдарова»;

  • Повторение истории 2013 года: Это напоминает мне матч между Магнусом и Анандом в 2013 году. Тогда Карлсен победил соперника во второй, шестой и десятой партиях, став чемпионом крайне уверенно. Думаю, для нынешней дуэли это самый реалистичный вариант», — сказал Накамура.

«У Гукеша нет резкого скачка и роста»

Американский гроссмейстер также дал критическую оценку текущей спортивной форме действующего чемпиона мира Гукеша:

  • Шанс на равную борьбу: По мнению Накамуры, психологическое преимущество у Гукеша может возникнуть только в том случае, если борьба будет абсолютно равной;

  • Стагнация уровня игры: «Если матч действительно пройдет на равных, вероятность победы у Гукеша была бы выше. Но я не верю, что это противостояние будет настолько равным. За последние полтора года я не видел в игре Гукеша никаких признаков или изменений, указывающих на резкий скачок, на то, что он начал играть на значительно более высоком уровне», — подчеркнул он.

Напомним, Жавохир Синдаров одержал абсолютную победу на турнире претендентов и официально завоевал право сыграть за шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу. Ожидается, что эта дуэль за звание чемпиона мира, которую ждут шахматные фанаты по всему миру, станет самым напряженным противостоянием новой эпохи.

Жавохир СиндаровГукеш ДоммараджуХикару НакамураЧемпионат мира по шахматам
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?Бой за мировую корону: почему шахматная элита считает Синдарова фаворитом в матче против Гукеша?1 октября 10:29Синдаров сыграет с Гукешем за мировую корону: ФИДЕ подтвердила все деталиСиндаров сыграет с Гукешем за мировую корону: ФИДЕ подтвердила все детали14 сентября 20:30Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларовНакамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов29 сентября 08:59Смена лидера: новый первый номер Узбекистана в шахматахСмена лидера: новый первый номер Узбекистана в шахматах3 июня 13:35Новая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицуНовая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицу20 июня 19:39Почему Накамура «легко» проиграл Синдарову? Американский гроссмейстер раскрыл правдуПочему Накамура «легко» проиграл Синдарову? Американский гроссмейстер раскрыл правду24 августа 07:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном