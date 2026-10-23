Громкий прогноз в мировых шахматах: Накамура не сомневается в победе Синдарова

Мировой шахматный мир находится на пороге очередного исторического противостояния. В матче за мировую корону сойдутся действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу и сенсационный победитель турнира претендентов, узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров.

Перед этим важным противостоянием известный американский гроссмейстер и аналитик Хикару Накамура представил свой анализ изданию Рук Ревиев. По его мнению, в предстоящем матче наш соотечественник имеет явное преимущество, и его успех может повторить одно из самых ярких чемпионских выступлений в истории шахмат.

«Трудно представить, что Синдаров не выиграет»: сравнение с дуэлью Карлсен — Ананд

Накамура сравнил наиболее вероятный сценарий игры с восхождением Магнуса Карлсена на шахматный трон:

Уверенное преимущество: «Если смотреть на ситуацию объективно, мне трудно представить, что Синдаров не сможет победить. Конечно, как зритель я бы хотел увидеть равную, напряженную борьбу, но, исходя из реальной ситуации, самый близкий к реальности сценарий — это очень уверенная победа Синдарова»;

Повторение истории 2013 года: Это напоминает мне матч между Магнусом и Анандом в 2013 году. Тогда Карлсен победил соперника во второй, шестой и десятой партиях, став чемпионом крайне уверенно. Думаю, для нынешней дуэли это самый реалистичный вариант», — сказал Накамура.

«У Гукеша нет резкого скачка и роста»

Американский гроссмейстер также дал критическую оценку текущей спортивной форме действующего чемпиона мира Гукеша:

Шанс на равную борьбу: По мнению Накамуры, психологическое преимущество у Гукеша может возникнуть только в том случае, если борьба будет абсолютно равной;

Стагнация уровня игры: «Если матч действительно пройдет на равных, вероятность победы у Гукеша была бы выше. Но я не верю, что это противостояние будет настолько равным. За последние полтора года я не видел в игре Гукеша никаких признаков или изменений, указывающих на резкий скачок, на то, что он начал играть на значительно более высоком уровне», — подчеркнул он.

Напомним, Жавохир Синдаров одержал абсолютную победу на турнире претендентов и официально завоевал право сыграть за шахматную корону против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу. Ожидается, что эта дуэль за звание чемпиона мира, которую ждут шахматные фанаты по всему миру, станет самым напряженным противостоянием новой эпохи.