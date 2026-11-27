Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу снова сыграли вничью в третьей партии
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- Третья партия борьбы за шахматную корону в Женеве между Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу также завершилась ничьей.
- Узбекский гроссмейстер, игравший белыми, пытался захватить инициативу, однако на 60-м ходу стороны выбрали путь компромисса.
- После трех ничьих общий счет стал 1,5:1,5.
Третья партия напряженного противостояния за шахматную корону, проходящего в швейцарской Женеве, также прошла в упорной и равной борьбе. В матче, состоявшемся 26 ноября, узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, зафиксировали третью ничью подряд.
Подробности третьей партии: равенство на 60-м ходу
Преимущество белых и защита: Синдаров, начавший партию белыми фигурами, пытался захватить инициативу по ходу игры, однако действующий чемпион продемонстрировал надежную защиту.
Итог игры: К 60-му ходу из-за троекратного повторения позиции на доске стороны подписали мирное соглашение. Таким образом, после трех партий общий счет встречи стал 1,5:1,5 (хотя в тексте технически указано «после двух партий», общий счет после 3 ничьих составляет 1,5:1,5).
Следующая партия и регламент соревнований
Четвертая партия чемпионского матча начнется 28 ноября в 19:00 по ташкентскому времени.
Показатели
Подробности и условия
Текущий общий счет
Жавохир Синдаров 1,5 : 1,5 Гукеш Доммараджу (3 ничьи)
Время 4-й партии
28 ноября, в 19:00 (по ташкентскому времени)
Формат матча
До 14 партий с классическим контролем времени
Условие победы
Набор 7,5 очков (если счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке)
Общий призовой фонд
2,5 миллиона долларов
Распределение призовых
200 тысяч долларов за каждую победу в классике, остальная сумма распределяется поровну
Как вы думаете, кто из гроссмейстеров первым одержит победу в матче за шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые поддерживают гордость узбекских шахмат!
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