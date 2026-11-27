Итог игры: К 60-му ходу из-за троекратного повторения позиции на доске стороны подписали мирное соглашение. Таким образом, после трех партий общий счет встречи стал 1,5:1,5 (хотя в тексте технически указано «после двух партий», общий счет после 3 ничьих составляет 1,5:1,5).

Преимущество белых и защита: Синдаров, начавший партию белыми фигурами, пытался захватить инициативу по ходу игры, однако действующий чемпион продемонстрировал надежную защиту.

Третья партия напряженного противостояния за шахматную корону, проходящего в швейцарской Женеве, также прошла в упорной и равной борьбе. В матче, состоявшемся 26 ноября , узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу , зафиксировали третью ничью подряд.

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Четвертая партия чемпионского матча начнется 28 ноября в 19:00 по ташкентскому времени.

Показатели Подробности и условия Текущий общий счет Жавохир Синдаров 1,5 : 1,5 Гукеш Доммараджу (3 ничьи) Время 4-й партии 28 ноября, в 19:00 (по ташкентскому времени) Формат матча До 14 партий с классическим контролем времени Условие победы Набор 7,5 очков (если счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке) Общий призовой фонд 2,5 миллиона долларов Распределение призовых 200 тысяч долларов за каждую победу в классике, остальная сумма распределяется поровну

Как вы думаете, кто из гроссмейстеров первым одержит победу в матче за шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу?

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