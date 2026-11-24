Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прибыла в швейцарскую Женеву, чтобы поддержать узбекистанского гроссмейстера, борющегося за титул чемпиона мира по шахматам, Жавохира Синдарова.

Асаубаева поделилась с подписчиками фотографиями из поездки. Она сообщила, что ее первые дни в Женеве проходят продуктивно: она посетила игровой зал, приняла участие в пресс-конференции и церемонии открытия.

Также шахматистка пошутила о навыках своего спутника Мухиддина в качестве фотографа. По ее словам, научить Мухиддина делать хорошие снимки непросто, и его карьера фотографа пока не очень успешна.

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