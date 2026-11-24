Бибисара Асаубаева приехала в Женеву поддержать Жавохира Синдарова (фото)
Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прибыла в швейцарскую Женеву, чтобы поддержать узбекистанского гроссмейстера, борющегося за титул чемпиона мира по шахматам, Жавохира Синдарова.
Асаубаева поделилась с подписчиками фотографиями из поездки. Она сообщила, что ее первые дни в Женеве проходят продуктивно: она посетила игровой зал, приняла участие в пресс-конференции и церемонии открытия.
Также шахматистка пошутила о навыках своего спутника Мухиддина в качестве фотографа. По ее словам, научить Мухиддина делать хорошие снимки непросто, и его карьера фотографа пока не очень успешна.
Жавохир Синдаров : сколько призовых он заработал в 2026 году?
Согласно данным организации Ворлд Чесс на 19 ноября, в 2026 году Жавохир Синдаров заработал на турнирах в общей сложности 589 061 доллар призовых. С этим результатом он занял третье место в мире по сумме призовых среди шахматистов.
В рейтинге лидирует индиец Рамешбабу Прагнанандха с 666 229 долларами, а американец Фабиано Каруана занимает вторую строчку с 664 326 долларами.
Битва за звание чемпиона мира началась
24 ноября в Женеве Жавохир Синдаров начал матч за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула, индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу.
Встреча, которая продлится до 12 декабря, состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Тот, кто первым наберет 7,5 очков, станет чемпионом мира. Если победитель не определится в основное время, будет назначен тай-брейк.
Напомним, что общий призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2,5 миллиона долларов.
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