Первый шаг к мировой короне! Жавохир Синдаров сыграет белыми против Гукеша
24 ноября начинается одно из самых значимых событий в мире шахмат — решающий матч за звание чемпиона мира!
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров сразится за шахматной доской с действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.
В первой партии Жавохир Синдаров будет играть белыми фигурами. Это означает, что именно наш соотечественник начнет матч первым ходом.
У этой исторической встречи есть еще одна особенность: обоим шахматистам по 20 лет. Поэтому ожидается, что этот поединок станет одним из самых молодых противостояний в истории чемпионатов мира.
Впервые за 140-летнюю историю чемпионатов мира у Узбекистана может появиться шахматист, завоевавший мировую корону!
Как вы думаете, кто победит — Жавохир Синдаров или Гукеш?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях и пожелайте удачи нашему соотечественнику!
До начала борьбы за мировую корону остались считанные часы!
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