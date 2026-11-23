В первой партии Жавохир Синдаров будет играть белыми фигурами. Это означает, что именно наш соотечественник начнет матч первым ходом.

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров сразится за шахматной доской с действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.

24 ноября начинается одно из самых значимых событий в мире шахмат — решающий матч за звание чемпиона мира!

Жавохир Синдаров оценил шансы в поединке с Гукешем как 50:50

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У этой исторической встречи есть еще одна особенность: обоим шахматистам по 20 лет. Поэтому ожидается, что этот поединок станет одним из самых молодых противостояний в истории чемпионатов мира.

Впервые за 140-летнюю историю чемпионатов мира у Узбекистана может появиться шахматист, завоевавший мировую корону!

Как вы думаете, кто победит — Жавохир Синдаров или Гукеш?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и пожелайте удачи нашему соотечественнику!

До начала борьбы за мировую корону остались считанные часы!