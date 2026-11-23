Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поделилась фотографиями своих будней в Женеве. Она приехала сюда, чтобы поддержать узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова, который будет бороться за звание чемпиона мира. Среди личных заметок Асаубаевой есть и шутливое признание: она никак не может научить одного из своих спутников быть хорошим фотографом.

Бибисара опубликовала фотографии из Женевы

Лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева рассказала в своем Телеграм-канале о том, как проходят ее первые дни в Женеве.

В этот раз шахматистка приехала в Швейцарию не просто ради путешествия, а с целью принять участие в важном спортивном событии и поддержать Жавохира Синдарова.

Она представила подписчикам снимки с официальных мероприятий, из турнирного зала и прогулок по городу. По словам Асаубаевой, график перед одним из важнейших противостояний в мировых шахматах очень плотный.