Бибисара Асаубаева приехала в Женеву ради Жавохира Синдарова: что она рассказала?
Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поделилась фотографиями своих будней в Женеве. Она приехала сюда, чтобы поддержать узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова, который будет бороться за звание чемпиона мира. Среди личных заметок Асаубаевой есть и шутливое признание: она никак не может научить одного из своих спутников быть хорошим фотографом.
Бибисара опубликовала фотографии из Женевы
Лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева рассказала в своем Телеграм-канале о том, как проходят ее первые дни в Женеве.
В этот раз шахматистка приехала в Швейцарию не просто ради путешествия, а с целью принять участие в важном спортивном событии и поддержать Жавохира Синдарова.
Она представила подписчикам снимки с официальных мероприятий, из турнирного зала и прогулок по городу. По словам Асаубаевой, график перед одним из важнейших противостояний в мировых шахматах очень плотный.
«Первые дни в Женеве прошли очень продуктивно. Мы посетили турнирный зал, приняли участие в пресс-конференции и церемонии открытия. Встретились с друзьями», — написала она.
«Мучаю Мухиддина съемками»
Еще один момент в посте Асаубаевой, который привлек внимание поклонников, — это ее шутливое признание.
Шахматистка в шутку раскритиковала фотографические навыки одного из своих спутников по имени Мухиддин. По ее словам, процесс съемки идет не так хорошо, как хотелось бы.
«Ну и, конечно, мучаю Мухиддина съемками, карьера фотографа у него пока не очень складывается», — пошутила Асаубаева.
Таким образом, поездка в Женеву накануне большой борьбы за чемпионский титул запоминается шахматистам не только официальными мероприятиями, но и искренними моментами в кругу друзей.
Какое важное противостояние ждет Жавохира Синдарова?
В Женеве с 24 ноября по 12 декабря пройдет главный матч за звание чемпиона мира по шахматам. Узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров сразится с действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.
Соперники проведут 14 партий в классические шахматы. Чтобы завоевать титул чемпиона мира, один из шахматистов должен набрать 7,5 очков. Если в основном матче этот результат не будет достигнут, для определения победителя может быть проведен дополнительный тай-брейк.
Для Синдарова это будет одно из самых важных испытаний в карьере. Примечательно, что рядом с ним находятся не только узбекистанские болельщики, но и представители международного шахматного сообщества. То, что Бибисара Асаубаева приехала в Женеву поддержать шахматиста, не являющегося ее соотечественником, — яркий пример дружбы и уважения в спорте.
Теперь весь шахматный мир ждет исторического противостояния между Синдаровым и Гукешем. Каждая партия в Женеве станет испытанием не только мастерства двух гроссмейстеров, но и их психологической устойчивости и стремления к чемпионству.
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