Жавохир Синдаров прошел первое испытание против чемпиона мира...
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- Узбекистанец Жавохир Синдаров сыграл вничью с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
- В первой партии, прошедшей в Женеве и длившейся 3 часа 42 минуты, стороны разделили первые очки.
- Этот чемпионский матч с общим призовым фондом 2,5 миллиона долларов будет состоять из 14 партий.
Узбекистанец Жавохир Синдаров успешно прошел первое испытание в историческом матче за звание чемпиона мира по шахматам. В первой партии против действующего чемпиона мира из Индии Гукеша Доммараджу стороны разошлись миром. Встреча в Женеве продлилась почти четыре часа.
Первая партия длилась почти четыре часа
Первая партия матча за звание чемпиона мира, стартовавшего в швейцарской Женеве, началась в 19:00 по ташкентскому времени. Синдаров и Гукеш боролись за победу на протяжении примерно трех часов 42 минут.
Однако ни одному из шахматистов не удалось конвертировать преимущество в решающий результат. В итоге соперники согласились на ничью и разделили первые очки в матче за шахматную корону.
Этот результат пока не дает серьезного преимущества ни одной из сторон. Впереди еще много сложных партий, и судьба чемпионства будет зависеть от стабильности на протяжении всего матча.
Гукеш защищает чемпионский титул
Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу подошел к этой встрече в качестве действующего чемпиона мира. Он завоевал самый престижный титул в шахматном мире в декабре 2024 года в Сингапуре, победив китайца Дина Лижэня.
Тогда в решающей, 14-й партии матча, состоящего из 14 партий, Гукеш одержал победу. Он обыграл Дина Лижэня со счетом 7,5:6,5 и стал чемпионом мира.
Теперь индийский шахматист впервые защищает свой титул. Его соперником является один из талантливых представителей узбекской шахматной школы Жавохир Синдаров.
Чемпионский матч с призовым фондом 2,5 миллиона долларов
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира в Женеве составляет 2,5 миллиона долларов. Борьба за чемпионство будет состоять из 14 партий.
Ничейный исход первой партии позволил обоим шахматистам начать борьбу с чистого листа. Теперь основное внимание будет приковано к следующим партиям: решающее значение может иметь то, как Синдаров будет использовать каждую возможность и какие решения будет принимать действующий чемпион под давлением.
Для узбекских любителей шахмат этот матч является не только крупным спортивным событием, но и одним из важнейших испытаний в истории шахмат страны. Борьба за звание чемпиона мира только началась.
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