Узбекистанец Жавохир Синдаров успешно прошел первое испытание в историческом матче за звание чемпиона мира по шахматам. В первой партии против действующего чемпиона мира из Индии Гукеша Доммараджу стороны разошлись миром. Встреча в Женеве продлилась почти четыре часа.

Первая партия длилась почти четыре часа

Первая партия матча за звание чемпиона мира, стартовавшего в швейцарской Женеве, началась в 19:00 по ташкентскому времени. Синдаров и Гукеш боролись за победу на протяжении примерно трех часов 42 минут.

Однако ни одному из шахматистов не удалось конвертировать преимущество в решающий результат. В итоге соперники согласились на ничью и разделили первые очки в матче за шахматную корону.

Этот результат пока не дает серьезного преимущества ни одной из сторон. Впереди еще много сложных партий, и судьба чемпионства будет зависеть от стабильности на протяжении всего матча.