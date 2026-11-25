Жавохир Синдаров высоко оценил защиту Гукеша
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- Жавохир Синдаров высоко оценил защиту Гукеша Доммараджу в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
- Синдаров отметил, что хотя он пытался оказать давление, его соперник смог найти верные пути выхода из сложных ситуаций.
- Первая партия матча, проходящего в швейцарском городе Женева, завершилась вничью, и счет стал 0,5:0,5.
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров отметил хорошую защиту своего соперника в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу. Он рассказал, что пытался оказать давление и воспользоваться преимуществом, но Гукеш нашел верные пути выхода из сложной ситуации. Об этом шахматисты говорили на пресс-конференции после первой партии.
«Мне удалось немного надавить и я пытался воспользоваться своим преимуществом, но Гукеш защищался очень хорошо. Учитывая ситуацию, я старался сохранить давление, но в конечном итоге он нашел лучшие ходы», — сказал Синдаров.
Данное противостояние между шахматистами считается столкновением самых молодых участников в истории матчей за звание чемпиона мира. Обоим шахматистам по 20 лет, и внимание к соревнованию очень велико. Однако Синдаров подчеркнул, что старается не позволять этому факту влиять на его подход к игре.
«Я знаю, что весь шахматный мир следит за этим матчем. Обычно это создает огромное давление, но я стараюсь об этом не думать. Просто пытаюсь привыкнуть к атмосфере в игровом зале. Самое главное — показывать хорошую игру», — сказал Жавохир.
Матч за звание чемпиона мира проходит в швейцарском городе Женева. Первая партия завершилась вничью, и на данный момент счет 0,5:0,5. Сегодня, 25 ноября, в 19:00 по ташкентскому времени состоится вторая партия матча. В ней Гукеш будет играть белыми фигурами.
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