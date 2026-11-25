«Мне удалось немного надавить и я пытался воспользоваться своим преимуществом, но Гукеш защищался очень хорошо. Учитывая ситуацию, я старался сохранить давление, но в конечном итоге он нашел лучшие ходы», — сказал Синдаров.

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров отметил хорошую защиту своего соперника в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу. Он рассказал, что пытался оказать давление и воспользоваться преимуществом, но Гукеш нашел верные пути выхода из сложной ситуации. Об этом шахматисты говорили на пресс-конференции после первой партии.

Данное противостояние между шахматистами считается столкновением самых молодых участников в истории матчей за звание чемпиона мира. Обоим шахматистам по 20 лет, и внимание к соревнованию очень велико. Однако Синдаров подчеркнул, что старается не позволять этому факту влиять на его подход к игре.

«Я знаю, что весь шахматный мир следит за этим матчем. Обычно это создает огромное давление, но я стараюсь об этом не думать. Просто пытаюсь привыкнуть к атмосфере в игровом зале. Самое главное — показывать хорошую игру», — сказал Жавохир.

Матч за звание чемпиона мира проходит в швейцарском городе Женева. Первая партия завершилась вничью, и на данный момент счет 0,5:0,5. Сегодня, 25 ноября, в 19:00 по ташкентскому времени состоится вторая партия матча. В ней Гукеш будет играть белыми фигурами.