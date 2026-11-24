Новая страница в истории узбекских шахмат: Жавохир Синдаров начинает борьбу за мировую корону
Сегодня, 24 ноября, начинается одно из важнейших событий в истории узбекских шахмат. В Женеве Жавохир Синдаров вступает в борьбу за шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу. Наш соотечественник проведет первую партию белыми фигурами, а болельщики со всего мира с надеждой ждут его исторической победы.
Матч за звание чемпиона мира между двумя гроссмейстерами продлится с 24 ноября по 12 декабря. Запланировано проведение 14 классических партий. Если после основных партий счет останется равным, победитель определится на тай-брейке 12 декабря.
Синдаров сыграет белыми против чемпиона мира
Первая партия матча за звание чемпиона мира начнется сегодня в 19:00 по ташкентскому времени. По результатам жеребьевки Жавохир Синдаров в первом поединке будет управлять белыми фигурами.
Согласно установленному порядку, наш соотечественник будет играть белыми в нечетных партиях и черными — в четных. Таким образом, для Синдарова крайне важно захватить инициативу в первой партии и начать соревнование с хорошего результата.
Борьба за мировую корону из 14 партий
Соревнование будет состоять из 14 партий по классическим шахматам. Каждая победа приносит одно очко, ничья — пол-очка. Шахматист, первым набравший 7,5 очков, становится чемпионом мира.
Если после 14 партий счет будет 7:7, 12 декабря состоится тай-брейк. Победитель в нем определится через быстрые шахматы и, при необходимости, блиц-партии.
Таким образом, поединок в Женеве станет не просто соревнованием на несколько дней, а серьезным испытанием, где каждое решение, каждый ход и каждая ошибка могут иметь решающее значение.
Исторический шанс для узбекских шахмат
Участие Жавохира Синдарова в матче за звание чемпиона мира — грандиозное событие для шахмат нашей страны. Против него выступает действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу. Индийский шахматист завоевал мировую корону в 2024 году, победив Дин Лижэня.
Теперь у Синдарова есть шанс открыть новую страницу в истории узбекских шахмат. Эта борьба станет не только личным противостоянием двух сильных гроссмейстеров, но и большим испытанием и волнующим событием для всех поклонников шахмат в стране.
Самое главное, что наш соотечественник начинает борьбу сегодня в первой партии белыми фигурами. В битве за мировую корону важна каждая партия. Теперь все взоры прикованы к Женеве: насколько близко сможет подойти Жавохир Синдаров к своей исторической цели?
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