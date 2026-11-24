Сегодня, 24 ноября, начинается одно из важнейших событий в истории узбекских шахмат. В Женеве Жавохир Синдаров вступает в борьбу за шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу. Наш соотечественник проведет первую партию белыми фигурами, а болельщики со всего мира с надеждой ждут его исторической победы.

Матч за звание чемпиона мира между двумя гроссмейстерами продлится с 24 ноября по 12 декабря. Запланировано проведение 14 классических партий. Если после основных партий счет останется равным, победитель определится на тай-брейке 12 декабря.

Синдаров сыграет белыми против чемпиона мира

Первая партия матча за звание чемпиона мира начнется сегодня в 19:00 по ташкентскому времени. По результатам жеребьевки Жавохир Синдаров в первом поединке будет управлять белыми фигурами.

Согласно установленному порядку, наш соотечественник будет играть белыми в нечетных партиях и черными — в четных. Таким образом, для Синдарова крайне важно захватить инициативу в первой партии и начать соревнование с хорошего результата.