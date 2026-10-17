Лилль — Брест: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лилль — Брест. Начало матча: 17 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лилль»: 12. Гилл О., 38. Гоффи А., 3. Нгой Н., 23. Ньянзу Т., 15. Перро Р., 21. Андре Б. (капитан), 17. Мукау Н., 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 7. Баква Д., 9. Жиру О.

Запасные «Лилль»: 6. Бенталеб Н., 26. Коссье И., 35. Дьяун С., 14. Кьергор М., 40. Ланссад З., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 24. Вердонк К., 33. Йонджо А.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Стартовый состав «Брест»: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Ю. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорк Л.

Запасные «Брест»: 18. Бурго Ж., 6. Дьямбу М., 21. Канте И. Я., 33. Моншатр Э., 39. Н&#кс27;Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 20. Зогбе Л.

Главный тренер «Брест»: Лашуэр Ж.