Лилль — Брест: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Лилль — Брест: составы и текстовая трансляция

Лига 1: ЛилльБрест. Начало матча: 17 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лилль»: 12. Гилл О., 38. Гоффи А., 3. Нгой Н., 23. Ньянзу Т., 15. Перро Р., 21. Андре Б. (капитан), 17. Мукау Н., 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 7. Баква Д., 9. Жиру О.

Запасные «Лилль»: 6. Бенталеб Н., 26. Коссье И., 35. Дьяун С., 14. Кьергор М., 40. Ланссад З., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 24. Вердонк К., 33. Йонджо А.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Стартовый состав «Брест»: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Ю. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорк Л.

Запасные «Брест»: 18. Бурго Ж., 6. Дьямбу М., 21. Канте И. Я., 33. Моншатр Э., 39. Н&#кс27;Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 20. Зогбе Л.

Главный тренер «Брест»: Лашуэр Ж.

Прямая трансляция0-1 LIVE
36
Игра пока остановлена, Этан Мбаппе (Лилль) получил травму, и врачам нужно выйти на поле.
34
Адеаган Гоффи (Лилль) остановил мяч грудью, затем пробил слёту из штрафной, но мяч прошёл рядом с левой штангой.
33
Дилан Баква (Лилль) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника вынесли мяч, ликвидировав угрозу.
32
Лилль, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
30
Похоже, Нгалаэль Мукау (Лилль) получает красную карточку за грубость. Клеман Тюрпен не намерен терпеть такие действия на поле и дает свисток за фол.
29
Дилан Бакуа (Лилль) выполнил навес в штрафную площадь. К сожалению, защитники соперника легко прервали его передачу и завладели мячом.
27
После поданного Брестом штрафного со средней дистанции мяч заблокировал один из защитников.
27
Этан Мбаппе (Лилль) прихватил соперника, мешая ему завладеть мячом, и главный арбитр, разобравшись в ситуации, свистнул фол.
24
Бенжамен Андре (Лилль) грубо сыграл в борьбе за мяч, и Клеман Тюрпен остановил игру, назначив штрафной.
22
Арбитр Клеман Тюрпен дал свисток. Юго Маньетти («Брест») нарушил правила из-за опасной игры.
21
Брест сейчас контролирует мяч по всему полю, но защита отлично справляется с тем, чтобы прерывать их владение.
17
Адеаган Гоффи (Лилль) хорошо принял передачу и пробил. Его удар из-за пределов штрафной прошёл рядом с левой штангой.
17
Лилль получает право на угловой удар.
16
Защитники соперника дали Этану Мбаппе (Лилль) свободу, и он не упустил шанс пробить из штрафной. Он нанес хороший удар в нижний правый угол, но Эгиль Сельвик совершил сейв и не позволил забить.
13🟨
Камори Думбия (Брест) получил желтую карточку от Клемана Тюрпена за фол против игрока соперника.
13
Подача с углового последовала, но Брест не смог извлечь из этого выгоду, защитник вынес мяч.
11
Подача Лилля со штрафного со средней дистанции была заблокирована одним из защитников.
10
Людовик Ажорж («Брест») сфолил, и арбитр дал свисток, зафиксировав нарушение.
9
Жорис Шотар (Брест) грубо сыграл, и Клеман Тюрпен дал свисток за нарушение.
9
Дилан Бакуа (Лилль) выполнил подачу в штрафную, но один из защитников отвел угрозу.
6
Мяч ушел за пределы поля. Команда Брест выполнит угловой удар.
60-1
Гол! Мама Бальде («Брест») переправил мяч в сетку корпусом мимо вратаря. Вот вам и удача на вашей стороне. 0:1.
4
Лилль очень хорошо действует в командной игре, они контролируют мяч с помощью множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — важнейший фактор.
3
Клеман Тюрпен отлично видел эпизод и зафиксировал фол со стороны Бенжамена Андре («Лилль»).
2
Футболисты «Лилля» пытаются создать голевой момент за счёт комбинационной игры, но из-за неточной передачи теряют мяч, так что этого придется подождать.
1
Лил ўйинчиларидан бири олдинга ўтиб кетди ва ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат учун ҳуштагини чалди.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
23:45
Лилль начинает матч.
23:45
Сегодняшний матч обслуживает Клеман Тюрпен.
23:45
Матч: Лилль - Брест. Счет: -. Комментарий: Мы теперь узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
23:45
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас о всех событиях матча.
ЛилльБрестЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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