В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги состоялся один из самых напряженных и сенсационных матчей недели. Бирмингемский «Астон Вилла» на своем поле принимал одного из действующих грандов — «Манчестер Сити»— и неожиданно одержал победу со счетом 2:1. Защитник национальной сборной Узбекистана

Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» и провел все 90 минут в центре обороны. Дубль Джексона и быстрый ответ Холанда

Встреча на стадионе «Вилла Парк» с первых минут проходила на высоких скоростях и под знаком острых атак:

Быстрый гол:

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте — Николас Джексон воспользовался свободным пространством в защите соперника и поразил ворота (1:0); Холанд восстановил равновесие:

В начале второго тайма гости усилили давление, и на 52-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холанд сравнял счет, сделав его 1:1; Победный гол:

Однако всего восемь минут спустя, на 60-й минуте, тот же Николас Джексон оформил дубль, забив победный мяч и принеся бирмингемцам важные 3 очка. Абдукодир Хусанов в центре обороны

Молодой узбекский талант Абдукодир Хусанов вновь попытался оправдать доверие как ключевой игрок оборонительных редутов

«Манчестер Сити». Несмотря на то, что по ходу матча он отразил несколько опасных атак соперника, «горожане» были вынуждены вернуться из выезда без очков.Протокол матча:

Английская Премьер-лига. 8-й тур

«Астон Вилла» — «

Манчестер Сити» 2:1Голы: