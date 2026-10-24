Неожиданная сенсация: «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме

·94·Спорт
Неожиданная сенсация: «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги состоялся один из самых напряженных и сенсационных матчей недели. Бирмингемский «Астон Вилла» на своем поле принимал одного из действующих грандов — «Манчестер Сити»— и неожиданно одержал победу со счетом 2:1. Защитник национальной сборной Узбекистана

Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» и провел все 90 минут в центре обороны. Дубль Джексона и быстрый ответ Холанда

Встреча на стадионе «Вилла Парк» с первых минут проходила на высоких скоростях и под знаком острых атак:

Быстрый гол:

  • Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте — Николас Джексон воспользовался свободным пространством в защите соперника и поразил ворота (1:0); Холанд восстановил равновесие:

  • В начале второго тайма гости усилили давление, и на 52-й минуте норвежский бомбардир Эрлинг Холанд сравнял счет, сделав его 1:1; Победный гол:

  • Однако всего восемь минут спустя, на 60-й минуте, тот же Николас Джексон оформил дубль, забив победный мяч и принеся бирмингемцам важные 3 очка. Абдукодир Хусанов в центре обороны

Молодой узбекский талант Абдукодир Хусанов вновь попытался оправдать доверие как ключевой игрок оборонительных редутов

«Манчестер Сити». Несмотря на то, что по ходу матча он отразил несколько опасных атак соперника, «горожане» были вынуждены вернуться из выезда без очков.Протокол матча:

Английская Премьер-лига. 8-й тур

«Астон Вилла» — «

Манчестер Сити» 2:1Голы:

  • Джексон 6, 60 — Холанд 52. «Астон Вилла»:

  • Судзуки, Матсен, Торрес, Кэш (55), Линделеф, Макгинн (Буэндия, 66), Манзамби (Баркли, 66), Эдвард (Мбае, 59), Камара, Гомес (Горецка, 82), Джексон (Мажо, 82). «Манчестер Сити»:

  • Доннарумма, Гехи (Льюис, 46), Диаш, Хусанов, Гвардиол, Шерки (Фоден, 46), Ндиайе (Макайду, 69), Фернандеш, Доку, Андерсон (74), Холанд. Доннарумма, Гекси (Люис, 46), Диаш, Хусанов, Гвардиол, Шерки (Фоден, 46), Ндиае (Макайду, 69), Фернандес, Доку, Андерсон (74), Холанд.

Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме (видео)Как «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Бирмингеме (видео)Вчера 18:54«Челси» отдал Гарначо в аренду: его новый клуб — «Астон Вилла»«Челси» отдал Гарначо в аренду: его новый клуб — «Астон Вилла»23 июля 20:08Астон Вилла хочет арендовать нападающего Реал МадридаАстон Вилла хочет арендовать нападающего Реал Мадрида10 августа 11:39Астон Вилла требует 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса: перейдет ли Фоден в команду?Астон Вилла требует 130 миллионов фунтов за Моргана Роджерса: перейдет ли Фоден в команду?10 июля 13:51Астон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри КонсыАстон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри Консы21 августа 14:13Астон Вилла и Фреибург поборются за главный трофей Лиги ЕвропыАстон Вилла и Фреибург поборются за главный трофей Лиги Европы20 мая 15:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном