«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 сойдутся два гранда европейского футбола — английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Этот поединок, который пройдет на великолепном манчестерском стадионе «Этихад», начнется в 00:00 по ташкентскому времени (в ночь с 14 на 15 октября).

Оба клуба входят в число главных претендентов на главный трофей континента, поэтому встреча на «Этихаде» без сомнений станет самым центральным и интригующим событием тура.

Последние 5 очных матчей команд

Пять последних матчей Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проходили в упорной и богатой на голы борьбе:

22.01.2025 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2 ;

24.11.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1 ;

28.09.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0 ;

04.05.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0 ;

28.04.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.

Сравнение очных противостояний

Результаты приведенных пяти последних матчей выглядят следующим образом:

Показатель «Манчестер Сити» «ПСЖ» Количество побед 3 2 Забитые голы 8 8 Результат последнего матча Поражение (2:4) Победа (4:2)

Чего ожидать от сегодняшнего матча?