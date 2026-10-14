«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?
В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 сойдутся два гранда европейского футбола — английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Этот поединок, который пройдет на великолепном манчестерском стадионе «Этихад», начнется в 00:00 по ташкентскому времени (в ночь с 14 на 15 октября).
Оба клуба входят в число главных претендентов на главный трофей континента, поэтому встреча на «Этихаде» без сомнений станет самым центральным и интригующим событием тура.
Последние 5 очных матчей команд
Пять последних матчей Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проходили в упорной и богатой на голы борьбе:
22.01.2025 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2;
24.11.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;
28.09.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0;
04.05.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0;
28.04.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.
Сравнение очных противостояний
Результаты приведенных пяти последних матчей выглядят следующим образом:
Показатель
«Манчестер Сити»
«ПСЖ»
Количество побед
3
2
Забитые голы
8
8
Результат последнего матча
Поражение (2:4)
Победа (4:2)
Чего ожидать от сегодняшнего матча?
Важные очки в турнирной таблице: В обновленном формате общего этапа каждое набранное очко и разница забитых мячей имеют решающее значение в борьбе за путевку в плей-офф;
Настрой на реванш: Хотя в матче в начале 2025 года парижане одержали победу со счетом 4:2, «Сити» приложит все усилия, чтобы взять убедительный реванш перед родными трибунами;
Столкновение звезд: В составе обоих клубов выступают самые дорогие и высококлассные футболисты мира, что обещает превратить встречу в динамичную и атакующую игру.
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