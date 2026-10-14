«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?

·51·Спорт
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сойдутся сегодня — кто сильнее в историческом противостоянии?

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 сойдутся два гранда европейского футбола — английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Этот поединок, который пройдет на великолепном манчестерском стадионе «Этихад», начнется в 00:00 по ташкентскому времени (в ночь с 14 на 15 октября).

Оба клуба входят в число главных претендентов на главный трофей континента, поэтому встреча на «Этихаде» без сомнений станет самым центральным и интригующим событием тура.

Последние 5 очных матчей команд

Пять последних матчей Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проходили в упорной и богатой на голы борьбе:

  • 22.01.2025 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити»4:2;

  • 24.11.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;

  • 28.09.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0;

  • 04.05.2021 | Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0;

  • 28.04.2021 | Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.

Сравнение очных противостояний

Результаты приведенных пяти последних матчей выглядят следующим образом:

Показатель

«Манчестер Сити»

«ПСЖ»

Количество побед

3

2

Забитые голы

8

8

Результат последнего матча

Поражение (2:4)

Победа (4:2)

Чего ожидать от сегодняшнего матча?

  • Важные очки в турнирной таблице: В обновленном формате общего этапа каждое набранное очко и разница забитых мячей имеют решающее значение в борьбе за путевку в плей-офф;

  • Настрой на реванш: Хотя в матче в начале 2025 года парижане одержали победу со счетом 4:2, «Сити» приложит все усилия, чтобы взять убедительный реванш перед родными трибунами;

  • Столкновение звезд: В составе обоих клубов выступают самые дорогие и высококлассные футболисты мира, что обещает превратить встречу в динамичную и атакующую игру.

Манчестер СитиПСЖЛига чемпионов 2026/2027Стадион Этихад
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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