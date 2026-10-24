В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги в Бирмингеме, уступив «Астон Вилле» со счетом 1:2, «Манчестер Сити» в составе которого защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов выделился своей надежной и высококлассной игрой.

По итогам напряженного и драматичного матча международная статистическая платформа Флашскоре оценила действия Хусанова на поле в 8,0 баллов . Этот показатель стал вторым лучшим результатом в составе проигравших «горожан».

Хусанов — лучший после Доку, выше Холанда

Узбекский защитник, уверенно действовавший в центре обороны, сумел превзойти главных звезд команды по статистическим оценкам:

Список лидеров: «Манчестер Сити» в составе которого только вингер Жереми Доку (8,1 балла) получил оценку чуть выше, чем Хусанов;

Звезды позади: Полузащитник команды Эллиот Андерсон удостоился 7,8 балла, в то время как автор единственного гола Эрлинг Холанд и аргентинец Энцо Фернандес получили по 7,7 балла;

Худшая оценка — у Доннаруммы: Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, допустивший грубые ошибки в эпизодах с пропущенными голами, показал худший результат на поле с 4,5 баллами.

Первое поражение в сезоне, но лидерство сохранено

Матч на арене «Вилла Парк» прошел в очень тяжелой борьбе:

Детали голов: В составе хозяев Николас Джексон оформил дубль на 6-й и 60-й минутах, принеся победу бирмингемцам. Ответный мяч «Сити» на 52-й минуте записал на свой счет Эрлинг Холанд;

Конец победной серии: «Манчестер Сити», впервые потерявший очки после семи побед подряд, несмотря на поражение, с 21 очком сохраняет лидерство на 1-й строчке турнирной таблицы.

Тот факт, что Абдукодир Хусанов отыграл полный матч в основном составе и стал одним из лучших в столь сложной игре, свидетельствует о его полной адаптации к темпу Премьер-лиги.