«Барселона» выиграла 4 из 5 последних матчей в «Эль-Класико» — продолжится ли серия?
Сегодня вечером, 25 октября, стартует центральное событие, которого с нетерпением ждали миллионы поклонников мирового футбола — очередное «Эль-Класико» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги.
Этот поединок, который пройдет на великолепном каталонском стадионе «Спортиф Камп Ноу», начнется в ночь с 26 октября на 01:00 по ташкентскому времени. Обслуживать этот бескомпромиссный и напряженный матч доверено бригаде арбитров во главе с опытным судьей Хсуаном Мартинесом Мунуэрой.
Последние пять официальных противостояний: абсолютное превосходство «Барселоны»
Если взглянуть на статистику последних официальных матчей между командами, бросается в глаза явное превосходство каталонского клуба: в последних 5 встречах «Барселона» победила в 4, и лишь в 1 — «Реал Мадрид».
10.05.2026, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 2:0;
11.01.2026, Суперкубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2;
26.10.2025, Ла Лига (10-й тур): «Реал» — «Барселона» 2:1 (последняя и единственная победа «сливочных»);
11.05.2025, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 4:3;
26.04.2025, Кубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2.
Почему эта игра станет поворотным моментом 10-го тура?
В разгар борьбы за чемпионство в текущем сезоне Ла Лиги это классическое дерби прольет свет на ряд стратегических вопросов:
Психологическое преимущество: «Барселона» намерена продолжить успешную серию в очных матчах и еще больше укрепить свои позиции лидера в турнирной таблице;
Жажда реванша: Мадридцы же ставят перед собой цель победить в сложном испытании на поле соперника, положить конец отрицательной серии и сократить разрыв в очках;
Судейское давление: На группу арбитров во главе с Мунуэрой возложена ответственность на профессиональном уровне сдерживать традиционные страсти, спорные ситуации и давление между обоими клубами.
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