«Барселона» выиграла 4 из 5 последних матчей в «Эль-Класико» — продолжится ли серия?

Сегодня вечером, 25 октября, стартует центральное событие, которого с нетерпением ждали миллионы поклонников мирового футбола — очередное «Эль-Класико» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги.

Этот поединок, который пройдет на великолепном каталонском стадионе «Спортиф Камп Ноу», начнется в ночь с 26 октября на 01:00 по ташкентскому времени. Обслуживать этот бескомпромиссный и напряженный матч доверено бригаде арбитров во главе с опытным судьей Хсуаном Мартинесом Мунуэрой.

Последние пять официальных противостояний: абсолютное превосходство «Барселоны»

Если взглянуть на статистику последних официальных матчей между командами, бросается в глаза явное превосходство каталонского клуба: в последних 5 встречах «Барселона» победила в 4, и лишь в 1 — «Реал Мадрид».

10.05.2026, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 2:0 ;

11.01.2026, Суперкубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2 ;

26.10.2025, Ла Лига (10-й тур): «Реал» — «Барселона» 2:1 (последняя и единственная победа «сливочных»);

11.05.2025, Ла Лига (35-й тур): «Барселона» — «Реал» 4:3 ;

26.04.2025, Кубок Испании (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2.

Почему эта игра станет поворотным моментом 10-го тура?

В разгар борьбы за чемпионство в текущем сезоне Ла Лиги это классическое дерби прольет свет на ряд стратегических вопросов: