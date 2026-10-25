Давление Мадрида против 100-процентного результата: важная информация перед «Эль-Класико»

·13·Спорт
Давление Мадрида против 100-процентного результата: важная информация перед «Эль-Класико»

Сегодня вечером, 25 октября, откроется занавес над главной сценой мирового футбола: в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги сойдутся извечные соперники — «Барселона» и «Реал Мадрид».

Это принципиальное противостояние, которое пройдет на великолепной каталонской арене «Спотифай Камп Ноу», окажется не только в центре внимания миллионов болельщиков, но и сильно повлияет на дальнейший ход чемпионской гонки в текущем сезоне.

Время матча и прямая трансляция

Для узбекистанских любителей футбола поединок будет показан в следующее время и на следующем канале:

  • Время начала встречи: Матч стартует в 01:00 ночи на 26 октября по ташкентскому времени;

  • Прямой эфир: На территории Узбекистана самое важное «Эль-Класико» года можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Зо‘р ТВ».

Абсолютное лидерство и 6 очков разницы

Ситуация в турнирной таблице резко повысила значимость матча для обеих команд:

  • Стопроцентный результат «Барселоны»: Каталонцы выиграли все матчи в первых 9 турах Ла Лиги, набрали максимум 27 очков и единолично лидируют в таблице;

  • Интрига «Реал Мадрида»: На счету мадридского клуба на данный момент имеется 21 очко, подопечные Карло Анчелотти идут на 3-м месте;

  • Судьба гонки: Победа в этом матче даст «Барселоне» возможность довести отрыв до 9 очков, а «Реалу» — сократить разрыв с лидером и заново вдохнуть жизнь в чемпионскую борьбу.

Эль-КласикоБарселонаРеал МадридЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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