Бенефис Мбаппе на «Камп Ноу»: «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико» (видео)

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги состоялось очередное «Эль-Класико», которое с нетерпением ждали миллионы болельщиков. В центральном противостоянии на «Камп Ноу» единоличный лидер турнирной таблицы «Барселона» на своем поле уступила принципиальному сопернику — мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

В результате этого поражения каталонцы под руководством Ханса-Дитера Флика не только потеряли свои первые очки в текущем сезоне, но и лишились статуса единственной команды в чемпионатах европейской «большой пятерки», имевшей 100-процентный показатель побед во всех матчах.

Дубль Мбаппе и напряженная драма: Решающая 87-я минута

Судьбу матча, прошедшего в упорной борьбе и под высоким эмоциональным давлением, решил хладнокровно сыгравший Килиан Мбаппе:

41-я минута (Мбаппе открывает счет): Ближе к концу первого тайма в результате опасной контратаки гостей Килиан Мбаппе точно поразил ворота и вывел мадридцев вперед (0:1);

61-я минута (Ответный удар от Рафиньи): Усилившая давление во втором тайме «Барселона» сравняла счет благодаря точному удару своего лидера Рафиньи (1:1);

87-я минута (Победная точка): Когда казалось, что матч идет к ничьей, Мбаппе воспользовался брешью в обороне каталонцев, забил свой второй гол и обеспечил команде Жозе Моуринью ценные 3 очка (1:2);

Нервная концовка и дождь из карточек: Арбитр за напряженные эпизоды в компенсированное ко второму тайму время наградил желтыми карточками игроков обеих команд, в том числе Кукурелью, Мбаппе, Бальде и Адейеми.

Турнирная таблица: Разрыв между лидерами сократился

Этот результат в «Эль-Класико» еще больше накалил чемпионскую гонку:

«Барселона» остается лидером: Несмотря на первое поражение в сезоне, «сине-гранатовые» с 27 очками продолжают занимать 1-е место в турнирной таблице;

Преследование со стороны «Атлетико» и «Реала»: В активе идущего на втором месте «Атлетико» под руководством Диего Симеоне имеется 25 очков. А команда Моуринью, обыгравшая «Барселону», довела количество своих очков до 24, укрепившись в тройке лидеров и сократив отставание от первого места до 3 очков.

Протокол матча:

Ла Лига. 10-й тур

«Барселона» — «Реал Мадрид» 1:2

25 октября, стадион «Камп Ноу»