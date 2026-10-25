Родри предостерег об опасной стороне «Реал Мадрида» перед «Эль-Класико»

Сегодня вечером состоится одно из главных противостояний года, которое с большим интересом ожидает весь футбольный мир — очередное бескомпромиссное «Эль-Класико». В преддверии встречи полузащитник «Барселоны» Родри Эрнандес поделился своими мыслями о предстоящем принципиальном матче и неожиданных угрозах со стороны соперника.

Хотя многие аналитики и футбольная общественность называют каталонский гранд явным фаворитом встречи, опытный полузащитник особо отметил, что не стоит поддаваться таким оценкам и терять бдительность.

Искусство «Реала» обманывать соперника: предупреждение Родри

Как сообщает издание Мадрид Зоне, Родри, опираясь на многолетний личный опыт противостояния мадридскому клубу, остановился на их психологии и поведении на поле:

Риск наказания за самоуверенность: «Может ли “Реал” обмануть соперника и наказать его за излишнюю самоуверенность? С нами этот номер не пройдет — по крайней мере, со мной. Я много лет выходил против них и хорошо знаю эту команду», — сказал Родри;

Маска ложной слабости: По словам футболиста, мадридский клуб мастерски умеет создавать у соперника иллюзию и ложное спокойствие, будто они находятся не в лучшей форме;

Опасны в любом состоянии: Истина заключается в том, что в каком бы состоянии или кризисе ни казался «Реал», они всегда обладают силой высокого уровня и остаются опасным соперником в любой ситуации.

Разрыв в 6 очков в турнирной таблице

Нынешнее «Эль-Класико» имеет не только историческое значение, но и стратегически важно для чемпионской гонки: