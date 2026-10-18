Большой скандал перед «Эл-Класико»: глава «Барселоны» раскритиковал политику Переса

По мере приближения противостояния «Эль-Класико» в испанском футболе политические разногласия в кулуарах накаляются еще сильнее. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта открыто и резко отреагировал на официальное требование мадридского «Реала» об отставке президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

В интервью влиятельному изданию Mundo Deportivo глава «сине-гранатовых» жестко осудил агрессивную информационную политику мадридского клуба и открыто поддержал позицию Хавьера Тебаса.

«Руководство Тебаса — это удача для нас»: заявление Лапорты

Затронув скандальную обстановку вокруг Ла Лиги, Жоан Лапорта подчеркнул, что со стороны Мадрида оказывается непрекращающееся давление:

Опыт и баланс Тебаса: «Нужно сказать прямо: то, что Ла Лигу возглавляет Хавьер Тебас — большая удача для нас. Он обладает достаточным богатым опытом для решения столь сложных проблем. А его способность дать здравую и беспристрастную оценку ситуации позволяет достойно отвечать на информационные и юридические атаки, организуемые “Реалом” против Ла Лиги;

Поведение, недостойное члена лиги: Совершенно неуместно, когда клубы, будучи частью организации, совершают столь деструктивные действия. Они выбрали позицию систематической критики каждого шага, делаемого в лиге», — заявил Лапорта.

«Они хотят все подорвать»

Президент «Барселоны» резко оценил непрекращающиеся требования «Реала» в адрес судей и футбольной федерации:

Намерение уничтожить систему: «Очевидно, что они хотят все подорвать — уничтожить Ла Лигу, уничтожить Технический комитет судей;

Перманентное недовольство: Футбольная федерация им тоже не угодна... Они пришли к состоянию, когда их абсолютно ничего не устраивает и они ищут врагов повсюду», — добавил глава клуба.

25 октября — решающая схватка между Мадридом и Каталонией

Эти острые заявления еще сильнее накаляют атмосферу накануне главного матча чемпионата Испании:

Внимание на текущие игры: Лапорта отметил, что основное внимание команды сосредоточено на предстоящем важном матче с «Бетисом», а об «Эль-Класико» будут говорить тогда, когда придет время;

Дата противостояния: Бескомпромиссный и напряженный матч «Реал» — «Барселона» в рамках испанской Ла Лиги состоится в воскресенье, 25 октября.

Эти политические баталии доказывают, что предстоящее «Эль-Класико» на «Сантьяго Бернабеу» станет принципиальной борьбой не только за лидерство в турнирной таблице, но и за контроль над руководством испанского футбола.