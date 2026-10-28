Тактическое решение в «Эль-Класико»: как Моуринью «взломал» оборону «Барселоны»?

·101·Спорт
Тактическое решение в «Эль-Класико»: как Моуринью «взломал» оборону «Барселоны»?

В очередном напряженном «Эль-Класико» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» одержал важную победу над своим принципиальным соперником «Барселоной» со счетом 2:1. После завершения встречи главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуринью откровенно рассказал о том, как ему удалось преодолеть идеально выстроенную линию обороны каталонцев и какое ключевое тактическое решение принесло победу.

По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, португальский специалист при обходе офсайдных ловушек соперника сделал основной упор не на нападающих, а на стремительные рейды центральных полузащитников.

«Для нападающих не было свободного пространства»: детали тактического плана

Жозе Моуринью прокомментировал особенности защиты «Барселоны» и специальную стратегию, примененную в игре, следующим образом:

  • Высокая линия обороны «Барселоны»: «В матчах против “Барселоны” крайне сложно найти свободные зоны и создать опасные моменты через чистых нападающих. Их защита полностью адаптирована к этому — форварды либо постоянно попадают в офсайд, либо вратарь Жоан Гарсия своевременно выходит из ворот и пресекает острые передачи»;

  • Единственное решение — атака вторым темпом: «В такой ситуации единственно верный путь — вводить в свободные зоны полузащитников. Это требовалось реализовать именно через футболистов, подключающихся из центра»;

  • Конкретная задача для Камавинга: «Я просто сказал Эдуарду Камавинга: “Иди и атакуй свободное пространство!”. Мы использовали таких полузащитников, как Камавинга и Джуд Беллингем, чтобы прорвать эту линию, и этот тактический ход полностью оправдал себя».

Ключевые аспекты победы в «Эль-Класико»

  • Турнир и этап: Испанская Ла Лига, 10-й тур;

  • Результат центрального матча: «Реал Мадрид» — «Барселона» 2:1;

  • Решающий фактор: Опасные рейды Эдуарду Камавинга и Джуда Беллингема вторым темпом за спину защитной линии «Барселоны»;

  • Преодоление барьера соперника: Офсайдную ловушку каталонцев нейтрализовали не чистые форварды, а полузащитники, выдвинувшиеся из глубины;

  • Итог: Команда Жозе Моуринью заработала ценные 3 очка в принципиальном противостоянии и укрепила свои позиции в чемпионской гонке.

Данное тактическое решение Жозе Моуринью стало очередным проявлением тренерского мастерства, показавшим, что в современном футболе любую прочную и высокую линию обороны можно взломать за счет быстрых и неожиданных действий центральных полузащитников.

Реал МадридБарселонаЭль-КласикоЖозе Моуринью
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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