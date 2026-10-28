Родри назвал причину болезненного поражения в «Эль-Класико» — чего не хватило «Барселоне»?

В центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги, который состоялся 25 октября, «Реал Мадрид» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Полузащитник каталонского клуба Родри, оценивая это тяжелое поражение, признал превосходство соперника и прямо указал на главный недостаток своей команды.

Как сообщает авторитетное испанское издание Диарио Спорт, опытный полузащитник отметил нехватку остроты у ворот соперника, подчеркнув, что сезон еще впереди и из поражения нужно сделать правильные выводы.

«В штрафной площади не хватило остроты»: объективный анализ Родри

Каталонцы, лидер центра поля, высказал следующие важные мысли по итогам встречи:

Мужественное признание превосходства соперника: «Если соперник действует на поле лучше тебя, это нужно просто признать. В тот вечер нашей команде не хватило достаточной остроты в штрафной площади соперника», — прокомментировал ситуацию футболист;

Сезон только начинается: «Сейчас только октябрь, и это хорошо для нас. Впереди еще очень длинная турнирная дистанция»;

Требование смирения и упорного труда: «Мы должны подходить к оставшейся части сезона со смирением, продолжать упорно работать и немедленно исправлять допущенные ошибки».

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Встреча в Мадриде проходила в напряженной и острой борьбе до последних минут:

Первый удар Мбаппе: На 41-й минуте Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперед (1:0);

Ответный мяч от Рафиньи: На 61-й минуте бразильский вингер Рафинья красивым голом восстановил равновесие (1:1);

Точка на 87-й минуте: За 3 минуты до конца основного времени Килиан Мбаппе оформил дубль, подарив мадридцам важную победу со счетом 2:1.

Из слов Родри становится понятно, что «Барселона» не превращает эту неудачу в трагедию и фокусирует все свое внимание на предстоящих важных турах в чемпионской гонке.