Голевой триллер из 5 мячей от команды Бехруза Каримова: «Лугано» побеждает на выезде

·94·Спорт
Голевой триллер из 5 мячей от команды Бехруза Каримова: «Лугано» побеждает на выезде

В рамках 11-го тура чемпионата Швейцарии клуб «Лугано» провел гостевой матч против команды «Тун», устроив настоящее голевое шоу и одержав важную победу со счетом 3:2.

Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, внеся достойный вклад в успех своей команды.

Пять голов и интрига до последних секунд

Встреча прошла на высоких скоростях и при бескомпромиссных атаках обеих сторон:

  • 34-я минута: Монкада открывает счет: Пробив оборону хозяев, «Лугано» вышел вперед благодаря точному удару Монкады (0:1);

  • 37-я минута: Ответ хозяев: Игрок «Туна» Зукит спустя три минуты восстановил равновесие (1:1);

  • 49-я и 76-я минуты: Преимущество «Лугано»: Усилившие активность во втором тайме гости забили сначала усилиями Бислими, а затем вышедшего на замену Аети, доведя счет до 1:3;

  • 88-я минута: Пенальти и напряженная концовка: Ближе к концу матча нападающий хозяев Браски реализовал 11-метровый штрафной удар, сократив разрыв в счете (2:3), однако Бехруз Каримов и его партнеры надежно отыграли в защите и удержали победу.

Турнирная таблица: 31 очко и единоличное лидерство

Завоеванные три очка укрепили позиции «Лугано» в чемпионской гонке:

  • 1-е место в турнирной таблице: После этой победы «Лугано» довел количество своих очков до 31, сохранив абсолютное лидерство в первенстве Швейцарии;

  • Уверенная игра нашего легионера: Стабильные выступления защитника Бехруза Каримова в основном составе становятся одним из решающих факторов для линии обороны клуба.

Протокол матча:

Чемпионат Швейцарии. 11-й тур

«Тун» — «Лугано» 2:3

  • Голы: Зукит 37, Браски 88 (пен.) — Монкада 34, Бислими 49, Аети 76.

  • «Тун»: Штеффен, Фер, Пассаван (Кайт, 46), Бюрги, Станнегард, Райхмут (Илич, 81), Рот, Зукит, Майер (Кристал, 74), Дурсун (Кристофферсон, 65), Лабо (Браски, 81).

  • «Лугано»: фон Бальмос, Келвин (Доц. Сантос, 46), Май, Делькруа, Бехруз Каримов, Чиминьяни, Гргич, Пильстрем (Занотти, 46), Бислими (Кендучи, 84), Беренс (Аети, 73), Монкада (Маркес, 60).

Беhруз КаримовЛуганоЧемпионат Швейцарии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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