Голос узбекского футбола в еврокубках: Бехруз Каримов отметился ассистом в Лиге конференций

·1·Спорт
Голос узбекского футбола в еврокубках: Бехруз Каримов отметился ассистом в Лиге конференций

В рамках 3-го тура Лиги конференций УЕФА швейцарский клуб «Лугано» на своем поле принял литовский «Кауно Жальгирис» и одержал уверенную крупную победу со счетом 3:0.

Этот матч имел особое значение для узбекских любителей футбола: наш соотечественник Бехруз Каримов, выступающий за «Лугано», ярко проявил себя в еврокубковом поединке, став автором голевой передачи (ассиста).

«Блицкриг» в первом тайме: все голы за 32 минуты

Швейцарцы с первых минут матча полностью захватили инициативу и решили исход встречи еще в первом тайме:

  • Быстрые голы: Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте благодаря точному удару Яниса Чиминьяни. Спустя 13 минут, на 24-й минуте, опытный Эзган Алиоски увеличил разрыв в счете (2:0);

  • Решающий пас от Каримова: На 32-й минуте матча Бехруз Каримов развил отличную атаку голевой передачей, после которой Даниэль дос Сантос поразил ворота соперника, доведя счет до крупного 3:0;

  • Уверенное завершение: Решив все вопросы еще в первом тайме, «Лугано» полностью сохранил преимущество и во второй половине встречи.

«Лугано» — единоличный лидер турнирной таблицы

Эта крупная победа вывела швейцарский клуб на вершину общей таблицы:

  • 100-процентный результат: «Лугано» одержал победы во всех трех стартовых матчах общего этапа Лиги конференций, набрав максимальные 9 очков;

  • 1-е место и стабильность: Команда, демонстрирующая стабильную игру, является единоличным лидером в общей турнирной таблице.

Протокол матча: Лига конференций УЕФА, 3-й тур

«Лугано» (Швейцария) – «Кауно Жальгирис» (Литва) 3:0 (3:0)

  • Голы: Янис Чиминьяни (11), Эзган Алиоски (24), Даниэль дос Сантос (32).

  • Голевая передача: Бехруз Каримов (32).

Такие уверенные шаги молодых узбекских талантов на европейских аренах открывают новые горизонты для развития нашего национального футбола.

Бехруз КаримовЛига конференций УЕФАЛугано
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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