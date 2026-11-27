«Лугано» с Бехрузом Каримовым в составе уступил «Яблонцу» на выезде
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- В 4-м туре Лиги конференций УЕФА швейцарский клуб «Лугано» в гостях уступил чешскому «Яблонцу» со счетом 0:2.
- Узбекский защитник Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и отыграл в этом матче 90 минут.
- Голы хозяев забили Седлачек на 70-й минуте и Яво на 85-й минуте.
- Несмотря на поражение, «Лугано» остался на 6-м месте в турнирной таблице с 9 очками.
В матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА швейцарский клуб «Лугано» на выезде встретился с чешским «Яблонцем» и потерпел поражение со счетом 0:2. Выступающий за «Лугано» узбекский защитник Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут встречи.
Детали матча: голы во втором тайме
Равенство в первом тайме: В первые 45 минут встречи обе команды играли осторожно, и до перерыва счет открыт не был.
Решающие удары хозяев: Во втором тайме чешская команда усилила давление — на 70-й минуте Седлачек открыл счет, а на 85-й минуте Яво забил второй гол «Яблонца», решив исход игры.
Ситуация в турнирной таблице и протокол матча
Несмотря на поражение, «Лугано» с 9 очками остался в верхней части турнирной таблицы — на 6-м месте. Одержавший победу «Яблонец» увеличил количество своих очков до 5 и поднялся на 16-ю строчку.
Показатели
Детали
Стадия турнира
Лига конференций УЕФА, 4-й тур
Результат матча
«Яблонец» 2:0 «Лугано»
Голы
Седлачек (70'), Яво (85')
Участие Бехруза Каримова
В стартовом составе, полные 90 минут на поле
Место в турнирной таблице
«Лугано» — 6-е место (9 очков) / «Яблонец» — 16-е место (5 очков)
Состав «Яблонца»: Михелак, Седидла (Новак, 87), Текияшки, Павлович, Слама, Седлачек, Океке, Чантуришвили, Холли (Русек, 60), Алиум (Полидар, 90+2), Яво.
Состав «Лугано»: Баллмос, Биксел (Маркес, 81), Май, Пападопулос, Алиоски, Бислими, Кендуцци (Монкада, 81), Бехруз Каримов, Пихльстрем, Аети (Беренс, 81), Кастро (Штеффен, 63).
Как вы считаете, сможет ли Бехруз Каримов, получающий регулярную игровую практику в чемпионате Швейцарии и еврокубках, в ближайшее время стать одним из основных защитников национальной сборной Узбекистана?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за карьерой узбекских легионеров за рубежом!
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