В матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА швейцарский клуб «Лугано» на выезде встретился с чешским «Яблонцем» и потерпел поражение со счетом 0:2. Выступающий за «Лугано» узбекский защитник Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут встречи.

Детали матча: голы во втором тайме

Равенство в первом тайме: В первые 45 минут встречи обе команды играли осторожно, и до перерыва счет открыт не был.

Решающие удары хозяев: Во втором тайме чешская команда усилила давление — на 70-й минуте Седлачек открыл счет, а на 85-й минуте Яво забил второй гол «Яблонца», решив исход игры.

Ситуация в турнирной таблице и протокол матча

Несмотря на поражение, «Лугано» с 9 очками остался в верхней части турнирной таблицы — на 6-м месте. Одержавший победу «Яблонец» увеличил количество своих очков до 5 и поднялся на 16-ю строчку.