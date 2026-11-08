В 13-м туре чемпионата Швейцарии был зафиксирован самый неожиданный и сенсационный результат сезона. Клуб «Лугано», уверенно лидирующий в турнирной таблице, в гостях у «Санкт-Галлена» потерпел крупное поражение со счетом 0:5.

Этот матч стал первым поражением «Лугано» в текущем сезоне. Судьба встречи резко изменилась уже на 11-й минуте из-за удаления нападающего гостей.

Трагедия матча: удаление на 11-й минуте и 5 безответных голов

На стадионе «Кибун-Парк» для гостей всё пошло не по плану очень рано:

Удаление Аети: Уже на 11-й минуте матча нападающий «Лугано» Альбиан Аети за грубую игру получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве;

Разгром в первом тайме: Получив численное преимущество, хозяева усилили давление и до перерыва забили три мяча — Окороджи (33), Гюнсикер (35), а в добавленное время Гал (45+2) довел счет до 3:0;

Итог во втором тайме: На 66-й минуте Гюнсикер оформил дубль, а на 84-й минуте Фрокай забил пятый гол, окончательно сломив лидера — 5:0.

Бехруз Каримов вышел на замену

Талантливый молодой защитник Бехруз Каримов, вызванный на недавно объявленный ноябрьский сбор национальной команды Узбекистана, вышел на поле, чтобы помочь своей команде в этом матче:

Тренерский штаб выпустил узбекского легионера на замену вместо Занотти на 65-й минуте, чтобы закрыть бреши в линии обороны.

Протокол матча и составы

Чемпионат Швейцарии. 13-й тур «Санкт-Галлен» — «Лугано» 5:0 8 ноября, стадион «Кибун-Парк» Голы: Окороджи (33), Гюнсикер (35, 66), Гал (45+2), Фрокай (84). Удаление: Аети (11, «Лугано»).

«Лугано»: фон Балльмос (Гебхардт, 26), Пападопулос, Май, Биксель, Занотти (КАРИМОВ, 65), Чиминьяни, Гргич, Бислими (Штеффен, 80), Маркес (Алиоски, 65), дос Сантос (Беренс, 46), Аети.

Положение в турнирной таблице: лидерство сохраняется

Несмотря на крупное и болезненное поражение, «Лугано» остался на вершине благодаря солидному запасу очков, набранному в начале сезона: