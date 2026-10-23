«Лугано» с Бехрузом Каримовым в составе забил 5 голов в ворота «Хетафе» в Мадриде

В матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА на европейских аренах была зафиксирована одна из самых громких сенсаций недели. Швейцарский «Лугано» гостил в Испании у крепкого представителя Ла Лиги «Хетафе» и неожиданно разгромил соперника со счетом 5:2.

Для узбекистанских любителей футбола примечательно то, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов принял непосредственное участие в этой исторической победе.

Быстрый гол, камбэк и накал в первом тайме

Поединок, проходивший под Мадридом, начался с неожиданного темпа и быстро меняющегося счета:

Первый удар испанцев: Уже на 2-й матча минуте Иван Асон вывел «Хетафе» вперед;

Ответные удары «Лугано»: Хозяева не успели насладиться радостью гола, как Альбиан Аджети восстановил равновесие уже на 3-й минуте. Спустя 4 минуты, на 7-й минуте, Янис Симиньани вывел гостей вперед, а на 26-й минуте Авети оформил дубль, обеспечив швейцарцам уход на перерыв с преимуществом 3:1.

5:2 и выход на поле Бехруза Каримова

Во втором тайме «Лугано» не сбавил обороты:

Мячи, укрепившие победу: На 50-й минуте Уран Бислими довель счет до 4:1. На 74-й минуте нападающий хозяев Борха Майораль сократил отставание в счете (2:4);

Действия нашего легионера: После гола «Хетафе», на 75-й минуте, защитник сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел на замену для укрепления обороны и надежно действовал до конца матча;

Точка в матче: На 90+2-й добавленной минуте Кевин Беренс поставил окончательную точку в матче — 5:2.

«Хетафе» — «Лугано» 2:5 (Обзор матча)

Турнир: Лига конференций УЕФА, общий этап, 2-й тур;

Голы: Иван Асон (2), Борха Майораль (74) — Альбиан Авети (3, 26 дубль), Янис Симиньани (7), Уран Бислими (50), Кевин Беренс (90+2).

После крупной и уверенной победы на выезде в Испании «Лугано», доведя количество своих очков до 6, поднялся напрямую на 2-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций.