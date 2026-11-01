Бехруз Каримов вышел на поле в матче против «Базеля»: «Лугано» одержал важную победу

·66·Спорт
Бехруз Каримов вышел на поле в матче против «Базеля»: «Лугано» одержал важную победу
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  • В 12-м туре Швейцарской Суперлиги «Лугано» на своем поле одолел «Базель» со счетом 2:1, укрепив свое лидерство в турнирной таблице.
  • Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел на замену на 73-й минуте и внес свой вклад в сохранение победного счета своей команды.
  • В составе хозяев голами отметились душ Сантуш и Чиминьяни, а гости ответили одним голом Отеле.

В 12-м туре Швейцарской Суперлиги лидер чемпионата «Лугано» на своем поле принял один из самых титулованных клубов страны «Базель» и оформил важную победу со счетом 2:1.

Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел на замену в этом важном матче и внес свой вклад в сохранение победного счета своей команды.

Накал в первом тайме: 3 гола и решающие моменты

Матч на стадионе «АИЛ арена» начался на высоких скоростях:

  • Быстрые голы (10-я и 27-я минуты): Хозяева активно начали встречу, и уже на 10-й минуте открыли счет благодаря точному удару душ Сантуша. На 27-й минуте Чиминьяни увеличил разрыв до двух мячей — 2:0;

  • Ответ «Базеля» (37-я минута): Гости не собирались сдаваться и на 37-й минуте сократили отставание благодаря голу Отеле — 2:1;

  • Выход Каримова (73-я минута): Во втором тайме, с целью укрепления обороны и отражения давления, тренерский штаб на 73-й минуте выпустил на поле нашего соотечественника Бехруза Каримова. Защитник действовал уверенно в оставшееся время и помог обеспечить победу.

9-очковый отрыв в турнирной таблице

Этот успех еще больше прояснил путь «Лугано» к чемпионству:

  • «Лугано»: Хозяева, увеличив количество своих очков до 34, укрепили позицию на 1-м месте и опережают ближайшего преследователя — клуб «Янг Бойз» — на целых 9 очков;

  • «Базель»: Гости, имея в активе 14 очков, после поражения опустились на 7-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

  • Швейцарская Суперлига. 12-й тур

  • «Лугано» — «Базель» 2:1

  • Дата и место: 1 ноября, «АИЛ арена»

  • Голы: душ Сантуш 10, Чиминьяни 27 — Отеле 37.

Состав «Лугано»:

фон Балльмос, Пападопулос, Май, Делькруа (Бишель, 51), Гргич, Занотти, Бислими, душ Сантуш (Пильстрём, 75), Чиминьяни, Монкада (Кастро 21, КАРИМОВ 73), Беренс (Айети, 73).

Бехруз КаримовЛуганоБазельШвейцарская Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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