В 12-м туре Швейцарской Суперлиги лидер чемпионата «Лугано» на своем поле принял один из самых титулованных клубов страны «Базель» и оформил важную победу со счетом 2:1.

Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел на замену в этом важном матче и внес свой вклад в сохранение победного счета своей команды.

Накал в первом тайме: 3 гола и решающие моменты

Матч на стадионе «АИЛ арена» начался на высоких скоростях:

Быстрые голы (10-я и 27-я минуты): Хозяева активно начали встречу, и уже на 10-й минуте открыли счет благодаря точному удару душ Сантуша. На 27-й минуте Чиминьяни увеличил разрыв до двух мячей — 2:0;

Ответ «Базеля» (37-я минута): Гости не собирались сдаваться и на 37-й минуте сократили отставание благодаря голу Отеле — 2:1;

Выход Каримова (73-я минута): Во втором тайме, с целью укрепления обороны и отражения давления, тренерский штаб на 73-й минуте выпустил на поле нашего соотечественника Бехруза Каримова. Защитник действовал уверенно в оставшееся время и помог обеспечить победу.

9-очковый отрыв в турнирной таблице

Этот успех еще больше прояснил путь «Лугано» к чемпионству:

«Лугано»: Хозяева, увеличив количество своих очков до 34, укрепили позицию на 1-м месте и опережают ближайшего преследователя — клуб «Янг Бойз» — на целых 9 очков;

«Базель»: Гости, имея в активе 14 очков, после поражения опустились на 7-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

Швейцарская Суперлига. 12-й тур

«Лугано» — «Базель» 2:1

Дата и место: 1 ноября, «АИЛ арена»

Голы: душ Сантуш 10, Чиминьяни 27 — Отеле 37.

Состав «Лугано»:

фон Балльмос, Пападопулос, Май, Делькруа (Бишель, 51), Гргич, Занотти, Бислими, душ Сантуш (Пильстрём, 75), Чиминьяни, Монкада (Кастро 21, КАРИМОВ 73), Беренс (Айети, 73).