Как оценили первый матч Бехруза Каримова в еврокубках?
Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов, защищающий цвета швейцарского клуба «Лугано», провел свой официальный дебют на европейской арене. По итогам драматичного противостояния 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА против именитого сербского гранда «Црвена Звезда» действия нашего соотечественника получили положительные оценки от международных аналитиков.
Швейцарский клуб одержал волевую победу со счетом 3:2 в матче на своем поле и ярко начал групповой этап.
Оценки Флашскоре: Каримов сыграл в команде надежно
Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и активно провел игру, пока не был заменен на 73-й минуте:
Показатель нашего защитника: Международная статистическая платформа Флашскоре оценила игру узбекского защитника в 7,0 балла. Это весьма солидный и надежный результат для дебютного матча в еврокубках;
Лучшие игроки: В составе «Лугано» наивысших баллов удостоились Дерек Монкада (7,8) и Альбиан Айети (7,8), а автор пенальти Антонио Гргич записал на свой счет 7,5 балла;
Самые низкие оценки: В составе хозяев поля самые низкие показатели пришлись на долю Даниэля Дос Сантоса (6,2) и вратаря Давида фон Бальмооса (6,4).
Драматическая развязка и пенальти на 90-й минуте
Матч подарил зрителям настоящий триллер. Ближе к концу встречи «Лугано» усилил давление, и на 90-й минуте благодаря точному удару Антонио Гргича с 11-метровой отметки забил победный гол со счетом 3:2, закрепив свою победу.
Следующее испытание: Соперник — испанский «Хетафе»
Для «Лугано» и Бехруза Каримова серьезные экзамены на европейской арене только начинаются:
Соперник и турнир: Лига конференций УЕФА, матч 2-го тура;
День матча: 22 октября;
Время начала: 21:45 по ташкентскому времени;
Локация: Испания, выездной матч.
Гостевой поединок против представителя Ла Лиги «Хетафе» станет для талантливого узбекского футболиста важной возможностью еще раз продемонстрировать свой потенциал на европейском уровне.
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