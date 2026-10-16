Как оценили первый матч Бехруза Каримова в еврокубках?

Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов, защищающий цвета швейцарского клуба «Лугано», провел свой официальный дебют на европейской арене. По итогам драматичного противостояния 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА против именитого сербского гранда «Црвена Звезда» действия нашего соотечественника получили положительные оценки от международных аналитиков.

Швейцарский клуб одержал волевую победу со счетом 3:2 в матче на своем поле и ярко начал групповой этап.

Оценки Флашскоре: Каримов сыграл в команде надежно

Бехруз Каримов вышел в стартовом составе и активно провел игру, пока не был заменен на 73-й минуте:

Показатель нашего защитника: Международная статистическая платформа Флашскоре оценила игру узбекского защитника в 7,0 балла . Это весьма солидный и надежный результат для дебютного матча в еврокубках;

Лучшие игроки: В составе «Лугано» наивысших баллов удостоились Дерек Монкада (7,8) и Альбиан Айети (7,8), а автор пенальти Антонио Гргич записал на свой счет 7,5 балла;

Самые низкие оценки: В составе хозяев поля самые низкие показатели пришлись на долю Даниэля Дос Сантоса (6,2) и вратаря Давида фон Бальмооса (6,4).

Драматическая развязка и пенальти на 90-й минуте

Матч подарил зрителям настоящий триллер. Ближе к концу встречи «Лугано» усилил давление, и на 90-й минуте благодаря точному удару Антонио Гргича с 11-метровой отметки забил победный гол со счетом 3:2, закрепив свою победу.

Следующее испытание: Соперник — испанский «Хетафе»

Для «Лугано» и Бехруза Каримова серьезные экзамены на европейской арене только начинаются:

Соперник и турнир: Лига конференций УЕФА, матч 2-го тура;

День матча: 22 октября;

Время начала: 21:45 по ташкентскому времени;

Локация: Испания, выездной матч.

Гостевой поединок против представителя Ла Лиги «Хетафе» станет для талантливого узбекского футболиста важной возможностью еще раз продемонстрировать свой потенциал на европейском уровне.