Лидирующий в чемпионате Швейцарии «Лугано» в 15-м туре допустил неожиданную осечку. Команда сыграла вничью 2:2 на выезде с «Люцерном». Примечательно, что хозяева поля сумели отобрать очки у лидера, несмотря на то, что остались в меньшинстве уже на 7-й минуте встречи.

Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов также принял участие в матче. Он вышел на поле в составе «Лугано» на 68-й минуте на замену.

«Люцерн» не сдался даже после красной карточки

Встреча на стадионе «Термоплан Арена» началась для хозяев очень тяжело. Уже на 7-й минуте игрок «Люцерна» Миколаевски был удален с поля. Несмотря на это, «Лугано» не смог воспользоваться численным преимуществом и добиться победы.