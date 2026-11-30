«Лугано» с Бехрузом Каримовым не смог обыграть соперника, оставшегося в меньшинстве
Лидирующий в чемпионате Швейцарии «Лугано» в 15-м туре допустил неожиданную осечку. Команда сыграла вничью 2:2 на выезде с «Люцерном». Примечательно, что хозяева поля сумели отобрать очки у лидера, несмотря на то, что остались в меньшинстве уже на 7-й минуте встречи.
Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов также принял участие в матче. Он вышел на поле в составе «Лугано» на 68-й минуте на замену.
«Люцерн» не сдался даже после красной карточки
Встреча на стадионе «Термоплан Арена» началась для хозяев очень тяжело. Уже на 7-й минуте игрок «Люцерна» Миколаевски был удален с поля. Несмотря на это, «Лугано» не смог воспользоваться численным преимуществом и добиться победы.
На 26-й минуте Чиминьяни вывел гостей вперед. Однако в конце первого тайма Ди Джусто реализовал пенальти и восстановил равновесие. Спустя две минуты дос Сантос снова вывел «Лугано» вперед — 1:2.
Второй пенальти лишил лидера победы
На 84-й минуте матча Ди Джусто вновь точно исполнил пенальти и установил окончательный счет 2:2. В оставшееся время счет не изменился.
Таким образом, «Лугано» не смог победить соперника, который более часа играл вдесятером.
Бехруз Каримов вышел на поле на 68-й минуте вместо дос Сантоса. Узбекский защитник помогал своей команде в заключительной части встречи.
«Лугано» сохранил лидерство
После ничьей «Лугано» с 38 очками сохранил лидерство в турнирной таблице швейцарской Суперлиги. У идущего на втором месте «Янг Бойз» 34 очка. «Люцерн» с 17 очками занимает седьмую строчку.
Швейцарская Суперлига. 15-й тур
«Люцерн» — «Лугано» — 2:2
Голы: Ди Джусто (40, пенальти, 84, пенальти) — Чиминьяни (26), дос Сантос (42).
Удаление: Миколаевски (7, «Люцерн»).
Дата: 29 ноября. Стадион: «Термоплан Арена».
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