Во втором тайме встречи наблюдался настоящий голевой накал: на 51-й минуте дос Сантос вывел хозяев вперед. Несмотря на то, что на 71-й минуте Бетткобер сравнял счет, точный удар Кастро на 83-й минуте принес «Лугано» важные три очка.

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После этой победы «Лугано» довел количество своих очков до 37, укрепив лидерство в чемпионате и оторвавшись от идущего на 2-м месте «Янг Бойз» на 6 очков. «Грассхоппер» же с 11 очками остался на 10-й строчке.

Показатели «Лугано» «Грассхоппер» Итоговый счет 2 1 Голы дос Сантос (51'), Кастро (83') Бетткобер (71') Место в турнире / Очки 1-е место (37 очков) 10-е место (11 очков)

Информация о матче

Швейцарская Суперлига. 14-й тур

«Лугано» — «Грассхоппер» 2:1

21 ноября, «АИЛ Арена»

Голы: дос Сантос (51), Кастро (83) — Бетткобер (71).

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