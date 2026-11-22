Победный гол на 83-й минуте: как «Лугано» одержал победу в матче без Бехруза Каримова?
В 14-м туре чемпионата Швейцарии лидер турнира «Лугано» на своем поле — стадионе «АИЛ Арена» — одержал непростую победу над «Грассхоппером» — 2:1.
Во втором тайме встречи наблюдался настоящий голевой накал: на 51-й минуте дос Сантос вывел хозяев вперед. Несмотря на то, что на 71-й минуте Бетткобер сравнял счет, точный удар Кастро на 83-й минуте принес «Лугано» важные три очка.
Бехруз Каримов и положение в турнирной таблице
Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов пропустил этот матч из-за дисквалификации, полученной вследствие перебора желтых карточек.
После этой победы «Лугано» довел количество своих очков до 37, укрепив лидерство в чемпионате и оторвавшись от идущего на 2-м месте «Янг Бойз» на 6 очков. «Грассхоппер» же с 11 очками остался на 10-й строчке.
Показатели
«Лугано»
«Грассхоппер»
Итоговый счет
2
1
Голы
дос Сантос (51'), Кастро (83')
Бетткобер (71')
Место в турнире / Очки
1-е место (37 очков)
10-е место (11 очков)
Информация о матче
Швейцарская Суперлига. 14-й тур
«Лугано» — «Грассхоппер» 2:1
21 ноября, «АИЛ Арена»
Голы: дос Сантос (51), Кастро (83) — Бетткобер (71).
Как вы считаете, повысит ли возвращение Бехруза Каримова надежность оборонительной линии «Лугано» в следующих матчах на пути к чемпионству? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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