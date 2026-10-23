Какую оценку получил Бехруз Каримов в матче против «Хетафе»? (Подробности)

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА швейцарский «Лугано» добился крупной и сенсационной победы над представителем Ла Лиги «Хетафе» со счетом 5:2 на выезде в Испании.

В этом матче полузащитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов также вышел на поле и внес свой вклад в важную победу. Авторитетная международная статистическая платформа Флашскоре опубликовала оценку действий узбекского легионера в прошедшей встрече.

Игровое время Каримова и полученная оценка

Наш соотечественник быстро адаптировался к темпу игры и помог своей команде удержать преимущество в заключительные минуты:

Время выхода на поле: Бехруз Каримов вышел на замену на 75-й минуте матча и отыграл до самого финального свистка;

Оценка Флашскоре: Статистический портал оценил действия узбекского полузащитника в 6,4 балла ;

В сравнении с партнерами: Опытный Эгджан Алиоски, вышедший на замену одновременно с Каримовым, получил 6,3 балла, а игравший в основном составе Ханнес Делькруа также довольствовался 6,3 балла.

Лучшие и худшие показатели в составе «Лугано»

В результативной гостевой игре швейцарской команды футболисты были удостоены следующих оценок:

Герой матча: Нападающий Альбиан Айети , оформивший дубль, получил самую высокую оценку — 9,0 баллов ;

Кевин Беренс: Форвард, вышедший на замену и забивший пятый гол, был награжден оценкой в 7,7 балла;

Остальные оценки: Мартим Маркеш получил 6,1 балла, а самая низкая оценка в команде была поставлена полузащитнику Анто Гргичу (5,3 балла).

Ситуация в турнире и следующий соперник