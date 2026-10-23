Какую оценку получил Бехруз Каримов в матче против «Хетафе»? (Подробности)
В рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА швейцарский «Лугано» добился крупной и сенсационной победы над представителем Ла Лиги «Хетафе» со счетом 5:2 на выезде в Испании.
В этом матче полузащитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов также вышел на поле и внес свой вклад в важную победу. Авторитетная международная статистическая платформа Флашскоре опубликовала оценку действий узбекского легионера в прошедшей встрече.
Игровое время Каримова и полученная оценка
Наш соотечественник быстро адаптировался к темпу игры и помог своей команде удержать преимущество в заключительные минуты:
Время выхода на поле: Бехруз Каримов вышел на замену на 75-й минуте матча и отыграл до самого финального свистка;
Оценка Флашскоре: Статистический портал оценил действия узбекского полузащитника в 6,4 балла;
В сравнении с партнерами: Опытный Эгджан Алиоски, вышедший на замену одновременно с Каримовым, получил 6,3 балла, а игравший в основном составе Ханнес Делькруа также довольствовался 6,3 балла.
Лучшие и худшие показатели в составе «Лугано»
В результативной гостевой игре швейцарской команды футболисты были удостоены следующих оценок:
Герой матча: Нападающий Альбиан Айети, оформивший дубль, получил самую высокую оценку — 9,0 баллов;
Кевин Беренс: Форвард, вышедший на замену и забивший пятый гол, был награжден оценкой в 7,7 балла;
Остальные оценки: Мартим Маркеш получил 6,1 балла, а самая низкая оценка в команде была поставлена полузащитнику Анто Гргичу (5,3 балла).
Ситуация в турнире и следующий соперник
Положение в группе: После двух туров на счету «Лугано» максимальные 6 очков, и команда прочно обосновалась в числе лидеров;
Следующая встреча: В следующем туре общего этапа швейцарский клуб примет на своем поле литовский «Кауно Жальгирис»;
Время начала: Этот поединок стартует 6 ноября в 01:00 по ташкентскому времени.
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