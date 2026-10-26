Жавохир Синдаров примет участие в турнире в США с призовым фондом 425 тысяч долларов

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров перед матчем за звание чемпиона мира примет участие в турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн, который пройдет в американском Сент-Луисе. Об этом сообщили международные шахматные издания.

Соревнования пройдут с 27 по 29 октября. Соперниками Синдарова станут американские гроссмейстеры Хикару Накамура и Фабиано Каруана, а также индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха.

В турнире примут участие четыре шахматиста. Каждый участник сыграет с тремя остальными соперниками по два раза белыми и черными фигурами. Таким образом, каждый шахматист проведет по шесть партий в день, а всего за турнир — 18 партий. Все встречи пройдут в формате быстрых шахмат: 10 минут на партию с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Общий призовой фонд турнира составляет 425 тысяч долларов. Обладатель первого места получит 125 тысяч, второго — 94 тысячи, третьего — 72 тысячи, а четвертого — 62 тысячи долларов. Кроме того, предусмотрены отдельные денежные вознаграждения за победы в каждый игровой день.

Особенность турнира заключается в том, что с каждым днем количество очков за победу увеличивается. В первый день победа оценивается в одно очко, во второй — в два, а в третий — в три очка. Эта система позволяет отстающим шахматистам изменить ситуацию даже в последний день соревнований.

Этот турнир станет для Жавохира Синдарова важным этапом подготовки перед матчем за мировую шахматную корону. В ноябре узбекский гроссмейстер сразится за титул чемпиона мира с действующим обладателем короны, представителем Индии Доммараджу Гукешем.