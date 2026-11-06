Жавохир Синдаров оценил шансы в историческом матче за шахматную корону против Гукеша

·62·Спорт
Жавохир Синдаров оценил шансы в историческом матче за шахматную корону против Гукеша
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров оценил свои шансы на победу в предстоящем матче за звание чемпиона мира против индийца Гукеша Доммараджу в 50,1 процента, а шансы соперника — в 49,9 процента.
  • Это историческое противостояние начнется 24 ноября 2026 года в швейцарском городе Женева.
  • Матч будет проходить в формате 14 классических партий.

Молодой узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, одержавший победу на престижном турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн в американском Сент-Луисе, дал неожиданный и оригинальный ответ на вопрос о предстоящем историческом матче за звание чемпиона мира. Журналисты попросили его оценить в процентах шансы на победу в грядущем поединке против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу.

Звезда узбекских шахмат оценил свои шансы лишь на 0,2 процента выше, чем у соперника, представив символичное и основанное на глубоком уважении распределение:

  • Жавохир Синдаров: 50,1%

  • Гукеш Доммараджу: 49,9%

  • По мнению экспертов, эта тонкая разница Синдарова демонстрирует не только безграничное уважение к действующему чемпиону, но и высокую уверенность в собственных силах и подготовке.

Триумф в Сент-Луисе: последняя проверка перед чемпионским матчем

Перед тем как дать этот ответ, Синдаров доказал свою великолепную спортивную форму на соревнованиях в Сент-Луисе:

  • Победа в турнире: В матчах, прошедших 27–29 октября, Жавохир набрал в общей сложности 20,5 очка и стал абсолютным победителем соревнований;

  • Репетиция перед главным матчем: Этот успех стал последним официальным турниром, в котором принял участие узбекский шахматист перед битвой за шахматную корону.

Историческое противостояние в Женеве: самые молодые финалисты в истории

Взоры всего мирового шахматного сообщества теперь прикованы к Швейцарии:

  • Дата и место начала: 24 ноября 2026 года в швейцарской Женеве официально стартует матч за звание чемпиона мира между Гукешем и Синдаровым;

  • Формат: Дуэль будет состоять из 14 классических партий;

  • Абсолютный рекорд: Это противостояние станет встречей двух самых молодых претендентов на шахматную корону в мировой истории — и Гукешу, и Жавохиру на данный момент всего по 20 лет.

Жавохир СиндаровГукеш ДоммараджуClutch Chess: Champions ShowdownЧемпионат мира по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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