Молодой узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, одержавший победу на престижном турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн в американском Сент-Луисе, дал неожиданный и оригинальный ответ на вопрос о предстоящем историческом матче за звание чемпиона мира. Журналисты попросили его оценить в процентах шансы на победу в грядущем поединке против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу.

Звезда узбекских шахмат оценил свои шансы лишь на 0,2 процента выше, чем у соперника, представив символичное и основанное на глубоком уважении распределение:

Жавохир Синдаров: 50,1%

Гукеш Доммараджу: 49,9%

По мнению экспертов, эта тонкая разница Синдарова демонстрирует не только безграничное уважение к действующему чемпиону, но и высокую уверенность в собственных силах и подготовке.

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Перед тем как дать этот ответ, Синдаров доказал свою великолепную спортивную форму на соревнованиях в Сент-Луисе:

Победа в турнире: В матчах, прошедших 27–29 октября, Жавохир набрал в общей сложности 20,5 очка и стал абсолютным победителем соревнований;

Репетиция перед главным матчем: Этот успех стал последним официальным турниром, в котором принял участие узбекский шахматист перед битвой за шахматную корону.

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