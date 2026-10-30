Жавохир Синдаров берет реванш у Прагнанандхи и продолжает чемпионскую гонку

В американском Сент-Луисе престижный турнир Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026 с участием мировой шахматной элиты вступил в свою решающую фазу. В этом супертурнире с общим призовым фондом 425 тысяч долларов за главный приз борются четыре сильнейших гроссмейстера мира, включая узбекистанскую шахматную звезду Жавохира Синдарова.

Для нашего соотечественника это соревнование служит последним и самым ответственным испытанием перед историческим матчем за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула Гукеша Доммараджу.

Итоги второго дня: яростный реванш и бескомпромиссная борьба

Второй день турнира выдался для нашего соотечественника довольно сложным и насыщенным драматическими событиями:

Реванш у Прагнанандхи: В первой партии дня Синдаров уступил индийцу Рамешбабу Прагнанандхе, однако во второй партии, несмотря на игру черными фигурами, он одержал победу над соперником и взял достойный реванш;

Противостояние с Каруаной и Накамурой: Во втором туре Жавохир записал на свой счет одно поражение и одну ничью в матчах против представителя хозяев Фабиано Каруаны. В обеих партиях третьего тура против Хикару Накамуры были зафиксированы ничьи;

Положение в таблице: По итогам двух дней игр Синдаров набрал 8,5 очков и делит 2-е место с Каруаной. Индиец Прагнанандха вышел в лидеры с 11 очками, а на счету Накамуры 8 очков. Жавохир на данный момент уже обеспечил себе личный призовой фонд в размере 3 000 долларов.

Правила и решающий третий день: цена одной победы — 3 очка

Регламент соревнований обеспечивает высокую интригу до последних минут:

Контроль времени: Каждый участник проводит в общей сложности 18 партий в рапид, контроль времени составляет 10 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход;

Система возрастающих очков: Уникальность турнира заключается в том, что стоимость очков за победу растет с каждым днем: 1-й день — 1 очко, 2-й день — 2 очка, а 3-й день — 3 очка;

Шанс, меняющий судьбу: Всего одна победа, одержанная в третий день, приравнивается к трем победам в первый день. Это позволяет в одно мгновение отыграть текущую разницу в очках и дает любому гроссмейстеру шанс в итоге подняться на чемпионский пьедестал.

Последние туры в Сент-Луисе станут для Жавохира Синдарова огромным испытанием не только в борьбе за призовой фонд в 425 тысяч долларов, но и в обретении психологического преимущества перед предстоящим поединком за шахматную корону.