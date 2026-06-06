Рафаэл Леау хочет покинуть «Милан» и перебраться в Англию

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил, что пришло время для новых вызовов в карьере и он готов покинуть итальянскую Серию А. Португальский вингер выбрал Английскую Премьер-лигу как чемпионат, который больше подходит его стилю игры. По словам футболиста, тактические ограничения в Италии мешают ему раскрыть свой потенциал полностью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью телеканалу Sport ТВ Рафаэл Леау откровенно рассказал о трудностях прошлого сезона. Он подчеркнул, что травмы и выбранная тренерским штабом тактическая схема негативно повлияли на его игру. «Я чувствовал, что могу принести команде больше пользы, но стиль игры команды не позволял этого. Мне нужен новый вызов», — сказал нападающий.

Леау отметил, что Английская Премьер-лига или Ла Лига являются наиболее подходящими вариантами для демонстрации его таланта. В частности, он не скрыл радости от возможных предложений из Англии. По его мнению, конкуренция с высококлассными игроками в Премьер-лиге поможет его росту.

Также футболист поделился мнением о своей позиции на поле. Он признался, что предпочитает играть второго нападающего или «ложной девятки», отметив, что на фланге тратит слишком много времени на принятие решений. Рафаэл Леау добавил, что ему нужно работать над улучшением статистики и более точными действиями у ворот.