Корпус с экраном на боковой панели: представлен Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй

На выставке Компутекс 2026 компания Гигабйте представила свой новый корпус Аорус К510 Гласс Инфинитй. Отличительной чертой этой модели формата микроАТКс является 16-дюймовый дисплей, встроенный в боковую панель. Этот экран может служить не только информационной панелью для мониторинга состояния системы, но и полноценным дополнительным монитором для компьютера. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Дисплей построен на базе ИПС-матрицы с разрешением Фулл ХД и частотой обновления 165 Гц. Корпус в основном предназначен для использования на ЛАН-вечеринках, различных выставках и мероприятиях, а также для транспортировки. Устройство оснащено интегрированными, но съемными ручками, а модульные ножки позволяют устанавливать корпус в вертикальное положение.

Дисплей можно установить с любой из двух сторон корпуса, однако сама панель не поворачивается. Несмотря на формат микроАТКс, внутренний объем составляет 25 литров. По заявлению производителя, корпус поддерживает материнские платы с разъемами на задней панели.

С точки зрения технических возможностей, Аорус К510 Гласс Инфинитй вмещает стандартные блоки питания АТКс, радиаторы систем жидкостного охлаждения размером до 240 мм и видеокарты длиной до 360 мм. Это позволяет устанавливать даже самые мощные графические карты GeForce RTX 5090.