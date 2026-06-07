«Вернули, сказав, что ребенок все равно умрет» — слезные воспоминания Бахоры Арслановой

В одном из интервью Бахора Арсланова откровенно рассказала об одном из самых тяжелых испытаний в своей жизни. Вспоминая трудные дни, связанные со здоровьем ребенка, она сказала, что это состояние стало для матери огромной болью.

По ее словам, когда сына доставили в больницу на скорой помощи, его не приняли и вернули со словами: «Все равно умрет». После этого мать, не сообщив ей, отвезла ребенка в Зангиату.

Бахора Арсланова рассказала, что в то время работала на свадьбе. Вспоминая, как после окончания торжества она позвонила матери и, услышав, что сын находится в реанимации, упала в обморок.

«Услышав слова: „Твой сын в реанимации, его еще не выписали“, я упала. Это очень сильная боль для матери», — сказала она.