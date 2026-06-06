ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории

На фоне растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта ChatGPT снова оказался в центре внимания, достигнув впечатляющего результата. Согласно данным, приложение достигло отметки в один миллиард активных пользователей в месяц всего за три года, став одним из самых быстрорастущих приложений в истории.

Эта цифра — не просто статистика. Ведь таким гигантским платформам, как Google Maps, TikTok и YouTube, потребовалось от пяти до восьми лет, чтобы достичь подобных показателей. ChatGPT же покорил эту вершину за гораздо более короткий срок. По сути, на технологическом рынке это не просто «быстрый старт», а почти ракетный режим.

Данные основаны на расчетах специализированной консалтинговой компании. В них учитывалась только активная аудитория через мобильное приложение. То есть веб-версия ChatGPT, интерфейсы для разработчиков и случаи использования через API не были включены в этот подсчет. Следовательно, общая аудитория экосистемы может быть еще больше.

При этом в расчетах есть важный нюанс: постоянные пользователи, открывающие приложение каждое утро, и те, кто воспользовался им раз в месяц, учитываются одинаково. Это стандартный подход при оценке аудитории мобильных приложений, но при анализе цифр этот факт также следует держать в уме.

Столь быстрый рост популярности ChatGPT показал, что искусственный интеллект больше не является инструментом только для специалистов или разработчиков. Его ежедневно используют студенты, журналисты, предприниматели, маркетологи, переводчики, программисты, создатели контента и обычные пользователи.

Лидерство приложения в массовом сегменте связано именно с этим. ChatGPT помогает людям писать тексты, генерировать идеи, анализировать информацию, составлять планы, переводить, писать код и облегчать повседневные задачи. Короче говоря, искусственный интеллект превратился из «технологии будущего» в «помощника в вашем телефоне прямо сейчас».

Однако конкуренция на рынке также усиливается. Если ChatGPT вырос на 62% за год, то его главный конкурент — приложение Claude от компании Anthropic — демонстрирует рост на 640%. Эта цифра означает, что, хотя аудитория Claude пока меньше, она расширяется очень быстрыми темпами.

Согласно данным, число пользователей Claude достигло 56 миллионов. Это значительно меньше по сравнению с ChatGPT, но темпы роста очень высоки. Особенно Claude укрепляет свои позиции среди разработчиков, корпоративных клиентов и тех, кто использует ИИ в сложных рабочих процессах.

Если упростить текущую ситуацию, то ChatGPT является лидером на массовом рынке, а Claude усиливает позиции в профессиональной и корпоративной среде. Первый работает с широкой аудиторией, второй же стремится предлагать более глубокие решения в отдельных областях.

Эта конкуренция полезна для рынка искусственного интеллекта. Поскольку компании вынуждены предлагать пользователям более удобные, быстрые, безопасные и умные сервисы. В результате инструменты ИИ развиваются быстрее, возможности расширяются, а конкуренция в ценах также усиливается.

Еще один важный момент: сообщается, что обе компании готовятся к выходу на биржу с разницей в несколько недель. Если этот процесс состоится, на рынке ИИ может начаться новый финансовый этап. Для инвесторов компании в сфере ИИ, безусловно, останутся одним из самых интересных направлений в ближайшие годы.

Однако такой быстрый рост накладывает на компании большую ответственность. Один миллиард активных пользователей — это не только успех, но и огромная нагрузка в вопросах безопасности, конфиденциальности, достоверности информации и ответственного использования технологий. Чем популярнее становится ИИ, тем сильнее его влияние на общество.

Рекордно быстрый рост популярности ChatGPT показывает, что в истории технологий началась новая эра. Если раньше интернет, а затем смартфоны изменили образ жизни, то теперь искусственный интеллект проникает в повседневную работу, образование, бизнес и творческие процессы.

Подводя итог, ChatGPT за три года достиг одного миллиарда активных пользователей в месяц, став одним из самых быстрорастущих приложений в цифровой истории. Claude, хотя и имеет меньшую аудиторию, демонстрирует очень высокие темпы роста. Таким образом, настоящая большая гонка на рынке ИИ только начинается.

Время покажет, кто победит в этой гонке. Но одно ясно: искусственный интеллект больше не является технологией узкого круга, это новая цифровая реальность, вошедшая в повседневную жизнь миллиардов людей.