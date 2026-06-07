Один из удивительных обычаев Юлдуз Усмановой, о которых мало кто знает

·9·Культура
Один из удивительных обычаев Юлдуз Усмановой, о которых мало кто знает

Видео с участием народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой широко разошлось в социальных сетях и привлекло внимание поклонников. В нем рассказывается об одном из обычаев певицы, о которых мало кто знает.

Как говорится в видео, один из обычаев артистки, хорошо известных ее близким, — нежелание долго сидеть за столом. В частности, она отметила, что после насыщения у нее возникает желание быстрее вернуться домой.

«После того как я наелась, мне хочется быстрее уйти домой. Хочу заняться своими делами», — с улыбкой прокомментировала Юлдуз Усманова.

Кроме того, певица продолжила эту мысль, добавив с долей шутки: «Что можно обсуждать после сытной еды? Нужно идти домой».

УзбекистанЮлдуз Усманова
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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