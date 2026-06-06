ВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple Intelligence

·63·Технологии
ВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple Intelligence

По мере приближения ежегодной конференции разработчиков Apple Ворлдвиде Девелоперс Конференке (ВВДК 2026) в технологическом мире ожидаются серьезные изменения. Мероприятие начнется в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире через приложение Apple Девелопер, сайт компании и канал на YouTube. Основное внимание в этом году будет уделено фундаментальному обновлению голосового помощника Siri и расширению системы Apple Intelligence. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Одной из самых ожидаемых новостей станет крупное обновление Siri на базе искусственного интеллекта. Теперь она станет помощником, который лучше понимает контекст, может выполнять многоэтапные задачи и более естественно взаимодействует с приложениями. Согласно данным, для расширения своих возможностей Siri будет использовать технологию Gemini от Google. Кроме того, по информации Bloomberg, может быть представлено отдельное приложение Siri, способное конкурировать с ChatGPT, Claude и Gemini.

В рамках Apple Intelligence приложение Фотос также станет значительно умнее. Пользователи смогут редактировать фотографии, удалять ненужные объекты и использовать интеллектуальные рекомендации, отправляя запросы на естественном языке. В приложении Камера появится новый раздел «Висуал Intelligence», который позволит распознавать объекты с помощью Google Имаге Сеарч. Также приложение Имаге Плайгрунд получит возможность создавать высококачественные изображения и обогатится новыми художественными стилями.

В других частях системы также ожидаются интересные функции. Например, в приложении Валлет появится возможность разделения счетов (билл-сплиттинг) путем фотографирования чеков. В App Store могут быть внедрены агенты искусственного интеллекта, выполняющие такие задачи, как бронирование или управление документами. Также ожидается, что пользователям станут доступны АИ-обои, адаптирующиеся под настроение, и функция Генмоджи, предлагающая эмодзи на основе текста.

AppleSiriWWDC 2026Искусственный ИнтеллектiPhone
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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ВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple Intelligence – Zamin.uz, 06.06.2026