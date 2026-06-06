Срирам Кришнан уходит с поста советника Белого дома по искусственному интеллекту

·26·Технологии
Срирам Кришнан уходит с поста советника Белого дома по искусственному интеллекту

Бывший технологический менеджер и венчурный инвестор Срирам Кришнан покинет администрацию Дональда Трампа в конце июня. В посте на платформе Кс Кришнан подчеркнул, что служение американскому народу было для него большой честью и что под руководством президента США добились лидерства в гонке искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Кришнан, работавший старшим политическим советником по искусственному интеллекту в Белом доме, был одним из многих представителей технологической отрасли, присоединившихся ко второй администрации Трампа. В ходе своей карьеры он руководил продуктовыми командами в таких гигантах, как Microsoft, Twitter, Яху, Facebook и Снап, а также работал партнером в фирме Andreessen Horowitz.

Среди ключевых достижений своей работы Кришнан особо отметил План действий в области ИИ (AI Актион План). Этот план выделяется тем, что отдает приоритет строительству центров обработки данных, а не вопросам безопасности и регулирования. Кроме того, в период его работы Трамп подписал ряд важных исполнительных указов по искусственному интеллекту.

Советник также упомянул в своем посте о тесном сотрудничестве с бывшим куратором по ИИ и криптовалютам Дэвидом Саксом. В настоящее время Сакс является сопредседателем Президентского совета по науке и технологиям. По словам Кришнана, усилия Сакса имеют решающее значение для победы США в сфере ИИ.

Говоря о будущих планах, Кришнан сообщил о создании новых институтов, которые будут решать крупные проблемы, стоящие перед США и их союзниками. По данным издания Те Вашингтон Пост, он планирует продолжать влиять на политику Трампа в области ИИ через внешнюю организацию.

Срирам КришнанБелый ДомИскусственный ИнтеллектДональд ТрампMicrosoft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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