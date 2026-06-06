Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шутки

·59·Мир
Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шутки

Главная прокуратура Измира сообщила о начале официального расследования в отношении предпринимателя П.К., который пошутил о курдах.

Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры, в отношении высказываний предпринимателя возбуждено дело по статье 216 Уголовного кодекса Турции. Эта статья охватывает случаи публичного оскорбления определенной группы населения по признакам социального происхождения, расы, религии, конфессии, пола или региональных различий.

Как сообщает издание «Хаберлер», инцидент связан с почетным председателем конгломерата «Кос Холдинг», считающегося одной из крупнейших промышленных групп Турции, Мустафой Рахми Кочем. Он рассказал анекдот о курдской женщине на церемонии открытия больницы в районе Балчова в Измире.

Сообщается, что содержание шутки касалось женского пола, принадлежности к курдской национальности, а также темы медицинской тайны.

Видео с выступлением быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкие обсуждения в обществе и политических кругах. После резкой критики Мустафа Рахми Коч принес извинения общественности, подчеркнув, что не имел намерения никого обидеть или оскорбить в своем выступлении.

Обсуждения в социальных сетях не ограничились только самим предпринимателем. В центре критики оказался и бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, присутствовавший на мероприятии. Пользователи обратили особое внимание на кадры, где Йылдырым улыбается во время речи Коча.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек также прокомментировал выступление Мустафы Рахми Коча.

«Мерило справедливости не меняется в зависимости от богатства, должности или статуса человека в обществе. То, что такие слова были сказаны в виде шутки или юмора, не оправдывает это неуместное отношение к нашим женщинам и определенным слоям общества», — написал министр на своей странице в социальной сети Кс.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также высказался по этому поводу, подчеркнув недопустимость дискриминации и оскорблений по признаку вероисповедания, этнического происхождения, культурной принадлежности, личной идентичности или пола.

Согласно официальным данным «Кос Холдинг», этот конгломерат занимает важное место в экономике Турции. Основные направления деятельности компании охватывают энергетику, автомобильную промышленность, потребительские товары и финансовый сектор. Общий доход холдинга составляет около 7% ВВП страны, а его доля в экспорте достигает почти 8%.

ТурцияИзмирМустафа Рахми КочKoç HoldingБинали Йылдырым
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАЗвезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАВчера, 18:58Ученые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииУченые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииВчера, 18:10Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Вчера, 17:41Скандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераСкандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераВчера, 16:4412 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночьюВчера, 15:48В этом году будет наблюдаться редчайшее астрономическое явлениеВ этом году будет наблюдаться редчайшее астрономическое явлениеВчера, 15:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шутки – Zamin.uz, 06.06.2026