Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шутки

Главная прокуратура Измира сообщила о начале официального расследования в отношении предпринимателя П.К., который пошутил о курдах.

Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры, в отношении высказываний предпринимателя возбуждено дело по статье 216 Уголовного кодекса Турции. Эта статья охватывает случаи публичного оскорбления определенной группы населения по признакам социального происхождения, расы, религии, конфессии, пола или региональных различий.

Как сообщает издание «Хаберлер», инцидент связан с почетным председателем конгломерата «Кос Холдинг», считающегося одной из крупнейших промышленных групп Турции, Мустафой Рахми Кочем. Он рассказал анекдот о курдской женщине на церемонии открытия больницы в районе Балчова в Измире.

Сообщается, что содержание шутки касалось женского пола, принадлежности к курдской национальности, а также темы медицинской тайны.

Видео с выступлением быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкие обсуждения в обществе и политических кругах. После резкой критики Мустафа Рахми Коч принес извинения общественности, подчеркнув, что не имел намерения никого обидеть или оскорбить в своем выступлении.

Обсуждения в социальных сетях не ограничились только самим предпринимателем. В центре критики оказался и бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, присутствовавший на мероприятии. Пользователи обратили особое внимание на кадры, где Йылдырым улыбается во время речи Коча.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек также прокомментировал выступление Мустафы Рахми Коча.

«Мерило справедливости не меняется в зависимости от богатства, должности или статуса человека в обществе. То, что такие слова были сказаны в виде шутки или юмора, не оправдывает это неуместное отношение к нашим женщинам и определенным слоям общества», — написал министр на своей странице в социальной сети Кс.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также высказался по этому поводу, подчеркнув недопустимость дискриминации и оскорблений по признаку вероисповедания, этнического происхождения, культурной принадлежности, личной идентичности или пола.

Согласно официальным данным «Кос Холдинг», этот конгломерат занимает важное место в экономике Турции. Основные направления деятельности компании охватывают энергетику, автомобильную промышленность, потребительские товары и финансовый сектор. Общий доход холдинга составляет около 7% ВВП страны, а его доля в экспорте достигает почти 8%.