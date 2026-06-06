Кризисная ситуация вокруг сборной Италии, считающейся одной из самых титулованных и мощных команд в истории мирового футбола, стала главной темой в мире спорта. Болельщики в очередной раз упустили долгожданную путевку на чемпионат мира. Непопадание «Скуадры Адзурры» в финальную стадию ЧМ в третий раз подряд воспринимается как настоящая трагедия для футбола страны.

После этого исторического провала главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо официально покинул свой пост. Легенда итальянского футбола и опытный специалист Фабио Капелло, отвечая на вопросы журналистов, открыто высказал свое мнение о том, кто должен возглавить национальную команду.

Возвращение Антонио Конте — самый оптимальный вариант?

По мнению известного итальянского эксперта Фабио Капелло, в данный момент существует лишь один кандидат, способный вывести состав из глубокого кризиса и вернуть команде прежний боевой дух и характер. В сложившейся после неудачи ситуации ключевое значение имеют следующие факторы:

Уход Гаттузо: Не сумев выйти на чемпионат мира, Дженнаро Гаттузо подал в отставку, и пост главного тренера сборной остался вакантным.

Статус Конте: В эти дни опытный специалист Антонио Конте неожиданно также объявил об уходе с поста главного тренера клуба «Наполи».

Исторический успех: Ранее, в 2014–2016 годах, Конте уже возглавлял сборную Италии и в тот период, даже с ограниченным составом, демонстрировал на европейских полях содержательную и достойную восхищения игру.

Хронология последних изменений в итальянском футболе

Последние тренерские перестановки в сборной и внутреннем чемпионате можно наглядно увидеть в следующей простой и структурированной таблице:

ФИО тренера Последнее место работы Текущий статус / Выбор Капелло Дженнаро Гаттузо Сборная Италии После неудачи в отборе на ЧМ, подал в отставку. Антонио Конте Клуб «Наполи» Завершив контракт, стал свободным агентом. Основной кандидат в сборную.

Анализ ситуации: Пропуск трех чемпионатов мира подряд — это невыносимый удар для такой великой футбольной державы, как Италия. Уход Гаттузо и одновременное освобождение Антонио Конте от обязанностей в «Наполи» кажутся не случайными. Как верно отметил Фабио Капелло, Конте известен своей способностью быстро поднимать на ноги команды, оказавшиеся в разброде, благодаря своей жесткости и тактической дисциплине. Его плодотворная работа в 2014–2016 годах служит ярким тому примером. Если руководство «Скуадры Адзурры» прислушается к рекомендации Капелло и быстро вернет Конте, в итальянском футболе может начаться эпоха возрождения.

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