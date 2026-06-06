Капелло назвал имя нового главного тренера сборной Италии

·6·Спорт
Капелло назвал имя нового главного тренера сборной Италии

Кризисная ситуация вокруг сборной Италии, считающейся одной из самых титулованных и мощных команд в истории мирового футбола, стала главной темой в мире спорта. Болельщики в очередной раз упустили долгожданную путевку на чемпионат мира. Непопадание «Скуадры Адзурры» в финальную стадию ЧМ в третий раз подряд воспринимается как настоящая трагедия для футбола страны.

После этого исторического провала главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо официально покинул свой пост. Легенда итальянского футбола и опытный специалист Фабио Капелло, отвечая на вопросы журналистов, открыто высказал свое мнение о том, кто должен возглавить национальную команду.

Возвращение Антонио Конте — самый оптимальный вариант?

По мнению известного итальянского эксперта Фабио Капелло, в данный момент существует лишь один кандидат, способный вывести состав из глубокого кризиса и вернуть команде прежний боевой дух и характер. В сложившейся после неудачи ситуации ключевое значение имеют следующие факторы:

  • Уход Гаттузо: Не сумев выйти на чемпионат мира, Дженнаро Гаттузо подал в отставку, и пост главного тренера сборной остался вакантным.

  • Статус Конте: В эти дни опытный специалист Антонио Конте неожиданно также объявил об уходе с поста главного тренера клуба «Наполи».

  • Исторический успех: Ранее, в 2014–2016 годах, Конте уже возглавлял сборную Италии и в тот период, даже с ограниченным составом, демонстрировал на европейских полях содержательную и достойную восхищения игру.

Хронология последних изменений в итальянском футболе

Последние тренерские перестановки в сборной и внутреннем чемпионате можно наглядно увидеть в следующей простой и структурированной таблице:

ФИО тренера

Последнее место работы

Текущий статус / Выбор Капелло

Дженнаро Гаттузо

Сборная Италии

После неудачи в отборе на ЧМ, подал в отставку.

Антонио Конте

Клуб «Наполи»

Завершив контракт, стал свободным агентом. Основной кандидат в сборную.

Анализ ситуации: Пропуск трех чемпионатов мира подряд — это невыносимый удар для такой великой футбольной державы, как Италия. Уход Гаттузо и одновременное освобождение Антонио Конте от обязанностей в «Наполи» кажутся не случайными. Как верно отметил Фабио Капелло, Конте известен своей способностью быстро поднимать на ноги команды, оказавшиеся в разброде, благодаря своей жесткости и тактической дисциплине. Его плодотворная работа в 2014–2016 годах служит ярким тому примером. Если руководство «Скуадры Адзурры» прислушается к рекомендации Капелло и быстро вернет Конте, в итальянском футболе может начаться эпоха возрождения.

Следите за самыми громкими тренерскими отставками в европейском футболе, новыми планами сборной Италии и эксклюзивными спортивными обзорами вместе с нами на страницах Zamin!

ИталияФабио КапеллоДженнаро ГаттузоАнтонио КонтеНаполи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Вчера, 16:52Серия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонСерия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонВчера, 16:44Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Вчера, 16:27Боец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойБоец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойВчера, 15:31Патрис Эвра о Ламине Ямале: «Я бы съел его заживо!»Патрис Эвра о Ламине Ямале: «Я бы съел его заживо!»Вчера, 14:45Президент ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи сборной УзбекистанаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи сборной УзбекистанаВчера, 14:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»